طراحي و ساخت سيستم جديد خنك كننده ترانسفورماتور و ژنراتورهاي نيروگاه در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدير دفتر ساخت داخل سازمان آب و برق خوزستان گفت: با ساخت اين قطعه، ايمني سيستم هاي ترانسفورماتور و ژنراتورهاي نيروگاهي كه از اين نوع سيستم خاص استفاده مي كنند، 100 درصد افزايش يافته و از خسارت هاي مالي ناشي از خرابي سيستم و خاموشي واحد نيروگاهي جلوگيري مي شود.

خنك كننده ترانسفورماتور، سه متر طول و 41 سانتي متر قطر و خنك كننده ژنراتور، سه متر طول و 62 سانتي متر قطر دارد. محمود فرخ نيا با بيان اينكه اين سيستم يك نوع مبدل دوجداره با اتصال جديد ( fine) بين دو ديواره است، گفت: پيش از ساخت اين سيستم احتمال اختلاط آب و روغن در خنك كننده هاي قديمي و در نتيجه احتمال بروز خسارت در سيستم ها هميشه وجود داشته كه با ساخت قطعه جديد ايمني سيستم هاي ترانسفورماتور و ژنراتورهاي نيروگاهي كه از اين نوع سيستم خاص استفاده مي كنند، 100 درصد افزايش يافته است.

وي افزايش راندمان واحد نيروگاهي، صرفه جويي ارزي، اشتغال زايي، دستيابي به فن آوري مدرن ساخت مبدل هاي حرارتي و جلوگيري از خسارت هاي مالي ناشي از خرابي سيستم و خاموشي واحد نيروگاهي را از جمله مزاياي سيستم جديد عنوان كرد و افزود: در طراحي اين سيستم از پيشرفته ترين نرم افزارهاي كامپيوتري استفاده شده است.

در زمان حاضر چهار نمونه از سيستم مذكور با هزينه اي بيش از 548 ميليون و 500 هزار ريال براي استفاده در سد دز ساخته شده كه نسبت به خريد خارجي آن 2 ميليارد و 632 ميليون و 522 هزار ريال با ساخت آن صرفه جويي صورت گرفته است.اين سيستم پيشتر از كشورهاي اتريش، آلمان و فرانسه خريداري مي شد.