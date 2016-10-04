کارگاه آموزشی کنترل دیابت در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی کنترل دیابت در بزرگسالان و اطفال در دو سطح کادر درمانی و بیماران دیابتیک و مراجعان پیش از ظهر سه شنبه در همدان برگزار شد.

در این کارگاه مباحث آشنایی با دیابت، شناسایی افراد ریسک، انواع انسولین‌های موجود و مزایای آن و انواع دیابت و رژیم غذایی مناسب برای بیماران دیابتیک توسط کارشناسان ارائه شد.

کارشناس تجویز و مصرف منطقی داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان در این کارگاه نقش داروها در پیدایش دیابت و یا تشدید آن را شرح داد.

مجید حنیفه گفت: دیابت یک بیماری مزمن است که با کمبود نسبی یا نبود انسولین که هورمون تنظیم‌کننده قند خون در بدن است، مشخص می‌شود.

وی افزود: مشخصات بالینی این بیماری شامل عدم تحمل گلوکز و بالا رفتن قند خون و اختلال در سوخت و ساز چربی‌ها و پروتئین‌ها در بدن است که تداوم این اختلالات در طولانی مدت موجب عوارض چشمی، کلیوی، عصبی و عروقی می شود.

حنیفه مصرف منظم داروهای پایین‌آورنده قند خون را در رفع این اختلالات و پیشگیری از بروز عوارض احتمالی موثر بیان کرد.

کارشناس تجویز و مصرف منطقی داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان در توضیح اینکه آیا داروها می‌توانند در پیدایش دیابت یا تشدید آن نقش داشته باشند، اظهار داشت: برخی داروها می‌توانند باعث ایجاد یا تشدید بالا رفتن قند خون شوند و باید با احتیاط فراوان در افراد دیابتی مصرف شوند.

وی کورتیکواستروئیدها به ویژه دگزامتازون، داروهای ضدجنون مانند الانزاپین، بعضی از داروهای ضد ایدز، داروهای سوکوبگر سیستم ایمنی، نیاسین، داروهای ضد فشار خون و فنی‌تویین را از مهمترین این داروها برشمرد.

حنیفه تأکید کرد: در صورت ضرورت مصرف یکی از این داروها به تشخیص پزشک معالج، قند خون در این گروه بیماران باید به طور مرتب پایش شود و ممکن است افزایش دوز داروهای ضد دیابت ضروری باشد.