اعضای جدیدشورای هماهنگی روابط عمومیهای آذربایجان غربی انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در انتخابات این دوره هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان که بعد از ظهر دوشنبه با حضور اعضا و به ریاست حسام شیرازه محبت مدیرکل روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، ۹ نفر اعضای اصلی، سه نفر اعضای علی البدل و یک بازرس این شورا برگزیده شدند.

در این انتخابات، علی افشانی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی، ناصر ناصری قامت مدیر روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی، سجاد خوبدل مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، محمد دیبایی مدیر روابط عمومی اداره کل جهاد کشاورزی، فاطمه ولادی مدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، منوچهر علیزاده مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت، ندا عبدی مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، رضا نجفی مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اکبر ابوالفتحی مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه به ترتیب آرا به عضویت هیئت رئیسه درآمدند.

همچنین جعفر محمدزاده مدیر روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و راهداری، کیوان نوری مدیر روابط عمومی بانک کشاورزی و سعید اروج زاده مدیر روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان عضویت علی البدل این هیئت را به دست آوردند.

امیرهوشنگ رفیع خواه هم با رای اعضا به عنوان بازرس هیئت رئیسه برگزیده شد.

علی افشانی، منوچهر علیزاده، سجاد خوبدل و رضا نجفی در دوره پیشین هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان نیز برگزیده شده بودند.