حمایت ۱۱ میلیارد ریالی شهرداری از ۱۳۰۰ هیئت مذهبی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مهدویانفر ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در خصوص برنامههای شهرداری در ایام محرم و حمایتهای صورت گرفته از هیئتهای مذهبی برگزار شد با اشاره به اینکه در حال حاضر در شهر اصفهان یک هزار و ۳۰۰ هیئت دارای مجوز ثبتی، فعالیت دارند، اظهار داشت: از این رو مناطق سه، ۱۰ و ۱۴ شهرداری اصفهان دارای بیشترین هیئت و مناطق دو، ۱۱ و ۱۲ شهرداری نیز دارای کمترین تعداد هیئتهای مذهبی هستند.
وی همچنین در خصوص فراوانی هیئتهای مذهبی بانوان در شهر اصفهان نیز بیان داشت: از این رو هیئتهای بانوان در مناطق ۱۰ و ۱۴ دارای بیشترین فراوانی و در مناطق ۱۱ و ۱۳ دارای کمترین فراوانی بین مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان هستند.
افزایش قابل توجه تعداد هیئتهای مذهبی شهر اصفهان طی پنج سال گذشته
مدیر امور اجتماعی و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به افزایش قابل توجه تعداد هیئتهای مذهبی شهر اصفهان طی پنج سال گذشته ابراز داشت: بر این اساس از سال ۹۰ تا کنون تعداد هیئتهای مذهبی شهر اصفهان از ۸۰۰ هیئت به یک هزار و ۳۰۰ هیئت رسیده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان کمک هزینه برای هیاتهای مذهبی اصفهان تخصیص یافته است، افزود: امسال تبلیغات شهری و اطلاعرسانی به هیئتها صورت گرفته است و فرهنگ ایمنی و سلامت پسماند و بازیافت را در دستور کار خود قرار دادهایم.
مهدویان فر در ادامه با اشاره به اینکه پرچمهایی را برای خودروهای عمومی و شخصی طراحی کردهایم تا فضای شهر بیشتر حال وهوای محرم بگیرد، افزود: همچنین حمل و نقل و اتوبوس را برای رفت و آمد بهتر عزاداران حسینی افزایش دادهایم و مساعدت نقدی به هیئتهای مذهبی و توزیع کتیبههای فرهنگی انجام میشود که در همین راستا، آموزشهای سلامت محور را برای مردم در نظر داریم.
وی با تاکید بر اینکه در سال جاری محله محور بودن از شاخصههای حمایت شهرداری از هیئتهای مذهبی است، ادامه داد: تخصیص خدمات به هیئتهای مذهبی نیز به صورت منطقهای صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه ۲۰۰ اتوبوس برای جابجایی شهروندان برای رفت و آمد به مراسمهای عزاداری اختصاص یافته است، گفت: این تعداد در روز تاسوعا و عاشورا به ۳۰۰ اتوبوس افزایش مییابد.
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