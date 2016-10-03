اتاق بازرگانی مشترک ایران و بنگلادش راه اندازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، امیرحسین آمو در دیدار با عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی اصفهان افزود: بنگلادش می تواند در زمینه پوشاک و محصولات دارویی به ایران صادرات داشته باشد.

وی اضافه کرد: همچنین در زمینه واردات کود شیمیایی، محصولات فولادی ضد زلزله، محصولات پتروشیمی و قیر می توان با ایران مراوده داشت.

آمو از طراحی یکصد برنامه مشترک اقتصادی بنگلادش با سایر کشورها خبر داد و افزود: این کشور در پرتو برنامه ریزی اقتصادی خود، در سال ۲۰۲۱ به سطح کشورهای با درآمد متوسط دست می یابد.

وی همچنین با اشاره به نقش ژئوپلتیک ایران در منطقه خاورمیانه گفت: همکاری دو کشور در زمینه حمل و نقل می تواند در مسیر دریایی حمل کالا دنبال شود.

وزیر صنعت بنگلادش همچنین خواستار راه اندازی اتاق بازرگانی مشترک ایران و بنگلادش با هدف توسعه روابط اقتصادی دو کشور شد و افزود: برگزاری نمایشگاه مشترک بین ایران و بنگلادش می تواند از جمله فعالیت های این اتاق باشد.

رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این دیدار گفت: مزیت بنگلادش در تولید محصولات نساجی می تواند زمینه مشترکی برای مراودات تجاری با تولیدکنندگان نساجی اصفهان باشد.

قاسم علی جباری، برقراری روابط بانکی و بیمه ای را نخستین گام در برقراری روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و بنگلادش دانست.

وی اضافه کرد: همچنین اقدام عملی بنگلادش در برقراری روابط بانکی و بیمه می تواند به توسعه روابط اقتصادی دو طرف منجر شود.

جباری تولید محصولات مشترک بویژه در بخش نساجی بین اصفهان و بنگلادش را خواستار شد و گفت: این محصولات می تواند در بازارهای بین المللی عرضه شود.

وی گردشگری را از دیگر مزیت های استان اصفهان برشمرد و گفت: برقراری خط هوایی بین داکا و اصفهان، توسعه روابط اقتصادی به ویژه در بخش گردشگری را تسهیل می کند.