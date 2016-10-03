کلیه پروژه ها و طرح ها باید دارای پیوست اجتماعی و فرهنگی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی در این بازدید گفت: محله تهرانپارس به عنوان دروازه ورودی شرق تهران است و با توجه به حجم تردد، مسافرپذیری و همچنین حضور پایانه شرق در روبروی این محله، می بایست مسائل فرهنگی این محله مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پیرهادی در ادامه بیان داشت: شورایاری و هیئت امنای محله خواستار تسریع در احداث مجتمع فرهنگی-آموزشی شهید احمدی در جنب بازار میوه و تره بار هستند.

وی افزود: در جنب بازار میوه و تره بار، زمینی جهت استفاده ورزشی به شورایاری محله واگذار شده که باتوجه به کمبود امکانات فرهنگی در سطح محله، شورایاری خواستار احداث مجتمعی فرهنگی ورزشی در این زمین هستند تا بتوان استفاده بهینه در هر دو مقوله فرهنگی و ورزشی از این مجموعه به عمل آید.

وی ادامه داد: طبق پیگیری های به عمل آمده شهرداری منطقه موافقت خود را با احداث مجموعه به صورت مشارکتی با بخش خصوصی اعلام کرده است، لیکن تاکنون عملیات عمرانی شروع نشده که شورایاری و هیئت امنای محله خواستار پیگیری به منظور تسریع در این امر است.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: هر پروژه شهرداری که می خواهد در شهر، احداث شود بویژه مجموعه های فرهنگی، به غیر از مقوله های بودجه و عمرانی، مطالعات جامع فرهنگی و اجتماعی نیز باید در آن در نظر گرفته شود و کلیه پروژه ها و طرح ها می بایست دارای پیوست اجتماعی و پیوست فرهنگی باشند تا مشخص شود یک پروژه یا مجموعه ای که در نقطه ای از شهر ایجاد می شود، می تواند چه مشکلاتی را حل نماید و همچنین پیش بینی شود که آیا آسیبی ایجاد می نماید یا نه.

پیرهادی در ادامه، ساخت کتابخانه را از دیگر خواسته های شورایاری و هیئت امنا عنوان نمود و بیان داشت: طبق پیگیری های بعمل آمده ساختمانی در مجاورت مسجد حضرت خدیجه (س) تحت تملک شهرداری می باشد که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی گیرد و شورایاری محله درخواست بهره برداری از ساختمان به عنوان درمانگاه محله یا کتابخانه را دارند.

پیرهادی، اعطای تسهیلات ویژه از امکانات مجتمع ورزشی آزادگان جهت بهره مندی اقشار کم بضاعت محله، سالمندان و دانش آموزان را از دیگر خواسته های اهالی عنوان و بیان داشت: مدیریت این مجتمع ورزشی همانند سایر مجموعه های ورزشی شهرداری به عهده سازمان ورزش شهرداری تهران می باشد و می بایست جهت بهره مندی از افراد کم بضاعت محله تسهیلاتی با هماهنگی شورایاری به این افراد ارائه گردد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران پیگیری لازم به منظور تسریع عملیات عمرانی مسجد حضرت خدیجه (س)، نظارت دقیق و مستمر بر نحوه ساخت و ساز ها در محله را از دیگر خواسته اهالی محله عنوان نمود و بیان داشت شهروندان محله خواستار نظارت دقیق تر و ابلاغ تذکرات لازم به پیمانکاران ترمیم روکش آسفالت نیز می باشند .

پیرهادی افزود: کلیه مطالبات اهالی محله از طریق مکاتباتی با شورایاری و هیئت امنا احصاء گردیده، مشکلات و خواسته های مطروحه پس از بررسی در کمیته نظارت به شهردار تهران، معاونت های مربوطه، دستگاه ها و ارگان های ذی ربط ارسال و پیگیری موارد در دستورکار کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران قرار دارد.