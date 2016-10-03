دولت مصمم است اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری زنجان، سردار حسین دهقان در بیستمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان، تاکید کرد: در صورتی که در شهرستان ها و استان ها عزمی برای اجرای برنامه ها وجود نداشته باشد و موانع را بهانه اجرا نکردن اعلام کنند، تلاش دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی به نتیجه ای نخواهد رسید.

وی بیان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی به وجود آمده تا شکل کار در آن، به شیوه های عادی و مرسوم نباشد. فرمانده موضوعی را مشخص و در یک زمانبندی تعیین شده، نتیجه آن را از متولیان مطالبه کند. باید در کنار تمام این تلاش ها و اقدامات مراقب بود تا منابع در جای خود هزینه شود.

وزیر دفاع افزود: اقتصاد مقاومتی همواره مورد تاکید رهبری بوده و این موضوع نشان دهنده مطالبه پایدار و جدی معظم له از مدیران کشور است.

وی گفت: در صورتی که قانونی محدودیت در اجرای مطالبات رهبری ایجاد کرده است، قانون باید اصلاح شود. مقام معظم رهبری اعلام کرده اند که اگر مسئولان وارد صحنه شوند، معظم له نیز از تمام توان خود در این مسیر استفاده می کند.

دهقان خاطر نشان کرد: با این نگاه رهبر معظم انقلاب، زمینه اقدام و عمل را فراهم می سازند و نباید این فرصت ایجاد شده را به هدر داد.

وزیر دفاع گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی سرلوحه فعالیت های دولت قرار دارد و پیش از همه برنامه های دستگاهها، اجرایی می شود. مجلس مصمم است ارزیابی کند تا لوایح دولت با سیاست های اقتصاد مقاومتی هم خوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: بناست تمام محدودیت هایی که برای سایر پروژه ها وجود دارد، برای طرح های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته نشود. کمیته های ذیل اقتصاد مقاومتی تشکیل شده اند تا اقدامات درستی انجام و تصمیم های صحیحی اتخاذ شود.

جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: افرادی که برای اجرای برنامه ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی همکاری نمی کنند، حق اشغال پست فعلی را ندارند. استانداران باید از مسئولان بخواهند و آنان موظف هستند تا اجرا کنند.

دهقان اظهار داشت: نمی توان یک کار متحول کننده را به مدیرانی سپرد که اراده ای برای اجرای کار ندارند. در این کار نیاز به سرعت، صحت و دقت در عمل داریم و این کمیته ها تضمین کننده این هستند که کار و تصمیم نا بجایی گرفته نشود.

وزیر دفاع با بیان اینکه از مردم باید در همین مسیر استفاده کرد، یادآورشد: در صورتی که مردم به درستی در این زمینه توجیه شوند، می توانند بسیاری از زمینه و نیازها را تامین نمایند.

وی در ادامه این جلسه به لزوم اطلاع رسانی مناسب از اقدامات انجام شده، تاکید کرد و خواستار بهره گیری از تمام زمان و فرصت باقی مانده در آخرین سال از این دوره دولت شد.

جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در مدت باقی از عمر دولت یازدهم، کشور نیاز جدی به آرامش در جامعه دارد و همه مسئولان باید همت کنند تا این فضای آرام دست خوش تغییر و نوسان نشود.

دهقان خاطرنشان کرد: وحدت و انسجام در این مدت باقی مانده باید ایجاد و از هر گونه دو دستگی و چندقطبی شدن جامعه جلوگیری شود، چرا که دو دستگی نتیجه ای جز یاس و نا امیدی ندارد.

وی با بیان اینکه رسانه ها از عملکرد و اقدامات دولت اطلاع رسانی کنند، ادامه داد: اطلاع رسانی به نحوی باشد که امید را در مردم تقویت کند. نمی خواهیم فعالیت های دولت را به صورت نادرست بزرگنمایی کنیم، اما فعالیت هایی که انجام می شود، باید به اطلاع مردم برسد. باید با اطلاع رسانی از اقدامات انجام شده، مردم را درگیر کارهایی کنیم که امید را بیش از پیش در مردم زنده کند.

دهقان گفت: استاندار محترم لیستی از پروژه ها و برنامه های در دست انجام این ستاد را آماده و برای بررسی، زمان بندی، اجرا و بهره برداری برنامه ریزی کند.

وزیر دفاع یاداور شد: همه مسائل و مشکلات می تواند در خود استان مرتفع شود و این گونه نیست که ارجاع به مرکز مشکل را سریعتر حل کند. در شرایطی که اقتصاد مقاومتی مطرح شده، بناست با نگاه متفاوتی همراه با انگیزه، تحرک، نگاه حل مساله و تلاش بیش از روال عادی در میان مسئولان رواج داشته باشد.

وی اظهار کرد: مسئولان و مجریان باید نگاه خود به اجرای برنامه ها را تغییر دهند و هر آنچه را که آغاز کرده اند، به سامان برسانند. ادارات کل متعهد شوند که از افراد دارای تعهد و اهلیت برای اجرای برنامه ریزی ها استفاده شود تا کارها را بر اساس زمانبندی و هدف گذاری های انجام شده، به نتیجه برساند.

جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: باید موانع را برطرف ساخت و از هدر رفتن زمان جلوگیری کرد تا بتوان مشکل را حل کرد.

دهقان گفت: ما نمی خواهیم منابع بانکی به هدر برود و بر همین اساس ستاد اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است تا با برنامه ریزی بتوان منابع را درست هزینه کرد و در مسیر صحیح قرار داد.

وی اضافه کرد: باید منابع را به سمتی هدایت کرد که منجر به اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری، تثبیت اشتغال موجود و افزایش تولید بازار محور شود.

دهقان ابراز داشت: در صورتی که تولید در چرخه مصرف قرار نگیرد، به خودی خود، از بین می رود.

وزیر دفاع در پایان تاکید کرد: بناست در ستاد اقتصاد مقاومتی کاری انجام شود که نتیجه و استمرار داشته باشد.