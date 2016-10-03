رینگ کمربندی جنوبی و غربی الوند به طول ۱۶ کیلومتر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله لطفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن اجتماعات شهرداری الوند گفت: با اختصاص بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار فعالیت های عمرانی با اجرای ۳۵ طرح مهم و بزرگ در سال جاری آغاز شده که بستر خوبی برای تحول در امور زیربنایی و روبنایی شهر است.

لطفی بیان کرد: اجرای برخی پروژه های شهری که مصوبات قبلی دارد اما جسارت اجرای آن نبوده امروز نیز با موانع و مخالفت هایی روبرو شده که شاید اجرای آنها هزینه سنگینی به ما تحمیل می کند و پیامدهای زیادی هم دارد اما تنها برای رضایت مردم و حرکت در مسیر توسعه طرح های چالش برانگیز را عملیاتی کردیم که منافع آن قطعا برای مردم اهمیت دارد.

وی تصریح کرد: بلوار خلیج فارس که پیش از اجرای طرح شاهد سوانح متعدد و کشته و زخمی شدن شهروندانی بودیم که در مسیر شهر صنعتی تردد می کردند در مدت سه ماه و در سریعترین زمان تعریض شد که این طرح مهم که همزمان با ترافیک موجود عملیاتی شد بدون هیچ حادثه ای انجام شد و امروز مردم از مزایای آن برخوردار شده اند.

لطفی گفت: ۷ کیلومتر بلوار خلیج فارس با شش میلیارد تومان هزینه اجرا شد و بلوار ولایت نیز با دو میلیارد تومان اجرایی شده و در دو ماه آینده روشنایی آن تامین خواهد شد.

شهردار الوند بیان کرد: یکی از طرح های مهم که اجرای آن برای کاهش سوانح ضروری است تقاطع غیرهم سطح در مسیر جاده بویین زهراست که در مذاکره با راه و شهرسازی درخواست مشارکت و همکاری کرده ایم تا این نقطه حادثه خیز و خطرناک اصلاح شود.

وی گفت: برای مطالعه اولیه این طرح ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که امیدواریم برای اجرای آن اقدام لازم صورت گیرد.

رینگ کمربندی شهری تکمیل می شود

لطفی گفت: الوند با داشتن شهر صنعتی و عبور خودروهای سنگین از اطراف و برخی مناطق آن نیازمند اجرای کمربندی جنوب، شمالی و غربی است که این نیازها سالهاست مغفول مانده به همین دلیل اجرای کمربندی شمالی را آغاز کردیم که متاسفانه با حواشی زیادی روبرو شد و اجازه ندادند این طرح مهم که مسیر ورودی شمالی به شهر را ۲.۵ کیلومتر کاهش داده و در صرفه جویی سوخت و زمان نیز موثر است اجرا شود.

شهردار الوند تصریح کرد: از سال ۶۸ کمربندی شمالی مصوب شد و اگر اجرا شده بود امروز بسیاری از مشکلات کنونی را نداشتیم و مردم راحت تر تردد می کردند اما کم لطفی کردند و با رواج شایعه زمین خواری و پیدا شدن اشیا عتیقه این مطالبه عمومی به دلیل مخالفت عده ای معطل ماند و متوقف شد اما امیدواریم با درک درست از این طرح بتوانیم آن را پس از ۲۰ سال در آینده عملیاتی کنیم.

وی اضافه کرد: کمربندی جنوبی و غربی را آغاز کرده ایم تا مردم هم سرعت کار را ببینند و هم توانمندی شهرداری را مشاهده کنند و باور داشته باشند که قادریم شهر را متحول کرده و زندگی بهتری برای آنها فراهم کنیم.

لطفی اظهارداشت: با اهداء شش هزار متر زمین برای ایجاد مرکز طب کار اقدام کردیم که ساختمان آن توسط دانشگاه علوم پزشکی در حال احداث است و ۴ هکتار نیز برای احداث بوستان نیاکان اختصاص داده ایم و احداث مرکز همودیالیز هم با مشارکت شهرداری آغاز شده است.

وی بیان کرد: افزایش اعتبارات شهرداری از ۳۰ میلیارد تومان به ۸۰ میلیارد تومان در شرایطی که با رکود ساخت و ساز مواجه هستیم توانسته ایم کارهای مهمی را عملیاتی کنیم و آمادگی داریم با همه مخالفتها در روز رفتن شهرداری را با ۱۰۰ میلیارد تومان طلب تحویل دهیم.

لطفی تصریح کرد: برای جمع آوری آبهای سطحی برنامه ریزی کرده ایم و با یک میلیارد تومان اعتبار کانال عبوری از مسیر کمربندی جنوبی را به طول سه کیلومتر از طریق کارگذاری لوله جایگزین خواهیم کرد تا مشکل محیط زیست منطقه نیز حل شود.

وی گفت: کمربندی غرب با ۴ میلیارد تومان به طول ۴ کیلومتر در مدت سه ماه اجرایی خواهد شد و رینگ غرب و جنوب نیز به مسافت ۱۶ کیلومتر با ۴۰ میلیارد تومان عملیاتی خواهد شد.

لطفی اظهارداشت: فلکه لاله در شهر الوند به فضای سبز تبدیل خواهد شد و با تعریف بسته سرمایه گذاری خارجی چند طرح مهم مانند تجاری و تفریحی را با مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهیم کرد.

وی گفت: بازار ایرانی اسلامی از طرح های مهمی است که می تواند منبع درآمدی خوبی برای توسعه پایدار شهری باشد و با اجرای آن گام مهمی در تحول اقتصادی استان برداشته خواهد شد.

اجرای فاضلاب شهری در الوند جدی گرفته شود

لطفی با انتقاد از اجرا نشدن طرح اگو در نصرت آباد اظهارداشت: ۱۰ سال است قول داده شده تا طرح فاضلاب اجرا شود اما گویا این نیاز مهم شهری فراموش شده و مسئولان دغدغه ای برای انجام آن ندارند در حالی که شرکت آبفا موظف است هم تصفیه خانه بسازد و هم آن را اجرا کند.

وی اظهارداشت: در خیابان شهید مطهری هدایت آبهای سطحی در دستور کار است که ضمن جمع آوری کانال موجود با لولخه گذاری مسیر این وضعیت اصلاح می شود تا سلامت مردم به خطر نیفتد و در این بخش کارهای اساسی خواهیم کرد.