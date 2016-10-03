لباس پاسداری پوشیدم تا تجربیاتم را به فرماندهان جوان منتقل کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در حوزه علمیه رضویه شیراز، با آیتالله علیاصغر دستغیب عضو مجلس خبرگان رهبری دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار آیتالله دستغیب خطاب به فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس گفت: بسیار خوشحالیم که شمارا بار دیگر در لباس سبز پاسداری میبینیم. هم نام شما دفاع مقدس را تداعی میکند و هم ایام دفاع مقدس نام شمارا برای مردم تداعی میکند.
وی ایشان با اشاره به خاطراتی از دوران دفاع مقدس و ارتباط آن با توسل رزمندگان به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: انشاءالله این روحیه انقلابی، همراه باتدبیر در جامعه ما حفظ شود.
در این دیدار، محسن رضایی نیز ضمن یاد کردنِ از همراهیهای آیتالله علیاصغر دستغیب با انقلاب و حضور ایشان در جبهههای دفاع مقدس، گفت: از شنیدن این گزارش و پیشرفتها خوشحالم. از قدیم شیراز دارالعلم بوده و این شهرت برای این شهر فرهنگی باید حفظ شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خون شهدا و ایثار رزمندگان مسئولیت مدیران و کارگزاران نظام را بیشتر کرده است. ما با چشم خود جانفشانی جوانان مخلص و پاک را برای این نظام دیدهایم.
رضایی به اوضاع منطقه و تهدیدات پیشرو اشاره کرده و افزود: باید آمادگی و هوشیاری خود را در زمینههای مختلف حفظ کنیم. امروز با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، این لباس پاسداری از نظام را بار دیگر پوشیدهام تا در بعد اقتدار و امنیت، تجربیات خود و همرزمانم را در اختیار فرماندهان جوان سپاه قرار دهم.
نظر شما