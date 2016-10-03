میدان الجندول حلب در تیررس ارتش سوریه/ادامه حملات به تروریست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، درگیری های سنگین ارتش سوریه با عناصر گروه های مسلح و تروریستی در نقاط مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش ارتش سوریه در ادامه دستاوردهای خود در شهر حلب بر میدان الجندول واقع در شمال حلب اشراف نظامی پیدا کرد و مناطق حضور عناصر مسلح را در این شهر هدف حملات توپخانه ای و موشکی خود قرار داد که منجر به هلاکت شماری از این عناصر شد.

شماری از سرکردگان گروه ارتش آزاد در محور الملاح واقع در حومه شمالی حلب بر اثر حملات ارتش سوریه کشته شدند.

در همین راستا «ملوح العایش» یکی از سرکردگان گروه موسوم به ارتش آزاد بر اثر انفجار بمب کارگذاشته شده توسط ارتش سوریه در جاده أیب-جدل واقع در درعا به هلاکت رسید.

نیروهای دموکراتیک سوریه یورش عناصر تروریستی داعش را به سمت روستای ام حوش واقع در حومه شمالی حلب خنثی کردند.

جنگنده های ارتش سوریه مواضع گروه های مسلح را در دوما و غوطه شرقی دمشق هدف قرار دادند که منجر به وارد آمدن خسارات جانی در میان عناصر مسلح شد.

۳ تَن از عناصر گروه تروریستی داعش بر اثر انفجار مین در مناطقی در قلمون شرقی واقع در حومه دمشق پایتخت سوریه به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر در پی حملات توپخانه ای عناصر مسلح عضو گروه موسوم به ارتش آزاد و گروه های متحد آن به منطقه الشجره واقع در حومه غربی درعا که کنترل آن در دست تروریست ها است، ۵ شهروند از جمله زنان و کودکان جان باختند.