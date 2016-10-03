به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه فجر استان فارس، محسن رضایی در حاشیه حضور در شیراز با آیت الله اسدالله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و آیت الله سید علی اصغر دستغیب تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) دیدار کرد.

آیت الله سید علی اصغر دستغیب در این دیدار خطاب به رضایی گفت: بسیار خوشحالیم که شما را بار دیگر در لباس سبز پاسداری می ‌بینیم، نام شما دفاع مقدس را تداعی می‌کند و یاد دفاع مقدس هم نام شما را برای مردم تداعی می ‌کند.

محسن رضایی تاکید کرد: باید آمادگی و هوشیاری خود را در زمینه‌های مختلف حفظ کنیم.

وی همچنین از فعالیت ها و وضعیت حوزه علمیه رضویه شیراز پرس و جو و نسبت به پیشرفت های این حوزه علمیه ابراز خشنودی کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از این دیدار در جمع طلاب حوزه علمیه رضویه شیراز حضور یافت و به گفت و گو با آنها پرداخت.

محسن رضایی و هیئت همراه در ادامه با آیت الله اسد الله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز دیدار کردند.