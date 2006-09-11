نشست خبري انجمن ورزش هاي رزمي برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اين نشست مجيد رجايي به عنوان مسئول اين انجمن در خصوص اين رشته كه از سال 1358 فعاليت خود را آغاز كرده توضيحاتي را ارائه كرد.

رجايي با اشاره به لزوم توجه هرچه بيشتر سازمان تربيت بدني به ارتقاي اين انجمن به فدراسيون، تصريح كرد: رشته ورزشي رزم آوران رشته اي است كه با توجه به اعتقادات ديني بنيان نهاده شده و آموزه هاي مذهبي حرف اول را در آن مي زند.

وي در ادامه افزود: درحال حاضر رشته رزم آوران در 1540 مركز فعاليت مي كند و 12 عضو خارجي دارد. چنانچه اين رشته به فدراسيون تبديل شود، قطعا مي توانيم برگزاركننده رقابت هاي جهاني رشته رزم آوران باشيم و جوانان بيشتري از كشورمان را در اين رشته فعال كنيم.

رجايي در پايان اظهار داشت : رييس سازمان تربيت بدني بارها در حضور ورزشكاران اين رشته اعلام كرده كه از اين پس رزم آوران داراي فدراسيون خواهد شد با اين حال تا به امروز اين اتفاق نيفتاده كه اميدواريم هرچه زودتر اين خواسته بحق جامعه رزم آوران محقق شود.