«عزیز ساعدی» بار دیگر سرپرست شهرداری خرمشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی پذیرش درخواست استعفای «محمدعلی دوایی فر» شهردار خرمشهر ، «عزیر ساعدی» با حکمی از سوی شریعتی استاندار خوزستان به عنوان سرپرست شهرداری خرمشهر منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه هم اکنون در حال برگزاری است.

به گزارش مهر، محمدعلی دوایی فر که طی دو دوره به عنوان شهردار نمونه کشوری برگزیده شده بود پس از ۱۱ ماه خدمت در خرمشهر، دو روز پیش درخواست استعفای خود را به استاندار تحویل داد تا عزیز ساعدی بار دیگر و پس از فاصله ای ۱۱ ماهه به عنوان سرپرست شهرداری خرمشهر منصوب شود.

ساعدی پیش از این معاون اداری مالی شهرداری خرمشهر بود و هفت ماه پیش از انتصاب دوایی فر به عنوان شهردار منتخب دولت در خرمشهر، سرپرست شهردار خرمشهر و به عنوان یکی از گزینه های اصلی تصدی سمت شهردار این شهر در دوران پیش از انحلال شورای شهر خرمشهر بوده است.