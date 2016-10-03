اقتدار نیروی انتظامی باعث ایجاد امنیت در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، شامگاه دوشنبه، در جمع اعضای شورای ستادی انتظامی و مرزبانی استان گلستان اظهار کرد: وظیفه نیروی انتظامی برقراری نظم اجتماعی و برقراری امنیت است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی جایگاه مهمی در کشور در حال توسعه ما است افزود: کشور ما در حال توسعه است یعنی در بسیاری مسائل هنوز روی ریل نیفتادیم و به همین دلیل هم ممکن است آسیب‌هایی داشته باشیم و برخی مردم هنوز به این درجه نرسیدند که خودشان مراعات کرده و قانونمدار باشند.

آیت الله نورمفیدی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از این جهت توسعه یافته باشیم دیگر نیازی به حضور پلیس در خیابان نیست و این حد مطلوب است اما هم اکنون پلیس در خیابان‌ها، سر چهارراه‌ها و حتی خارج از شهرها حضور دارد تا نظم و امنیت را برقرار کند.

وی خطاب به نیروهای انتظامی گفت: مهم‌ترین چیزی که لازم کشور است، اقتدار است زیرا در متن زندگی مردم وجود دارد، اقتدار نرم افزاری و سخت افزاری هر دو مهم است.

امام جمعه گرگان گفت: نیروی انتظامی هم باید پشتیبانی خدمات فیزیکی داشته باشد و هم باید ورزیده باشد و ورزش کند، آراستگی ظاهری در حرف زدن، قیافه و لباس پوشیدن اثر زیادی دارد.

وی تاکید کرد: مردم باید احساس کنند نیروی انتظامی در اجرای قانون محکم است و اگر این احساس ایجاد شود ظالمان وحشت می‌کنند اما توده مردم احساس آرامش می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به عزتمندی نیروی انتظامی گفت: عزتمندی را هیچ چیز نمی‌تواند بشکند، اقتدار با اسلحه و باتوم پیدا نمی‌شود بلکه با ترس ظالم، متجاوز، مختلس و دزد ایجاد می‌شود و به همین دلیل نیروی انتظامی باید روز به روز مقتدر تر شود و امروز این را بیشتر احساس می‌کنیم.

آیت الله نورمفیدی تاکید کرد: تعامل و مهربانی با مردم باید مورد توجه باشد، تعامل با قاطعیت منافات ندارد.

وی ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام محرم افزود: باید افتخار کنیم پیرو شخصیتی هستیم که به بشریت تعلق دارد و همه آزادگان و مصلحان جهان به او اقتدا کرده و او را می‌شناسند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان تصریح کرد: در حادثه عاشورا همه اسلام و دین به بهترین شکل به دست سیدالشهدا به میدان خون، شمشیر و آتش آمد و توحید را در میدان عمل نشان داد.

امام جمعه گرگان گفت: سیدالشهدا حتی نسبت به دشمنانش هم محبت نشان داد تا اصلاح شوند، این‌ها را باید از ایشان یاد بگیریم، اینکه سینه بزنیم و اخلاق بدی داشته باشیم فایده ندارد.