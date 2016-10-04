لزوم مشارکت آموزش وپرورش در سرشماری/هرمزگان در رتبه نهم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، صالح دریانورد عصر دوشنبه در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ که در استانداری هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان تا کنون در جلسات ستاد سرشماری استان شرکت نکرده است و بیشتر معاونان این اداره کل حضور یافته اند. در حالی که ستاد سرشماری بیشتر با هدف حضور مدیران دستگاه ها برای تصمیم گیری های مهم تشکیل می شود.

وی با اشاره به همکاری خوب آموزش و پرورش در استان بوشهر، عنوان کرد: استان بوشهر به دلیل همکاری آموزش و پرورش توانسته از زمان آغاز سرشماری اینترنتی رتبه اول تعداد ثبت نام کننده اینترنتی را کسب کند. این توقع است که آموزش و پرورش هرمزگان هم همکاری خوبی با ستاد سرشماری داشته باشد و تلاش بیشتری در ترقیب دانش آموزان و خانواده ها برای شرکت در سرشماری اینترنتی کند.

دریانورد خاطرنشان کرد: تا کنون ۲۶ هزار و ۲۶۲ خانواده معادل پنج درصد جمعیت کل در استان هرمزگان در ثبت نام اینترنتی سرشماری شرکت کرده اند. که امیدواریم با همکاری دستگاه های دولتی، مناطق نظامی و آموزش و پرورش بتوانیم این امار را در ۱۱ روز زمان باقیمانده به ۳۵ درصد کل جمعیت استان برسانیم.

وی ابرازداشت: استان هرمزگان به لحاظ مشارکت و تعداد خانوارهای ثبت نامی در سامانه سرشماری رتبه نهم کشور را کسب کرد. بوشهر و سمنان در رده های اول و دوم قرار دارند.

مدیر اجرای سرشماری استان هرمزگان گفت: ۵۰ درصد جمعیت استان هرمزگان در بندرعباس و میناب مستقر هستند و چالش اصلی در این دو شهرستان است. اکثر جمعیت استان خانواده نظامیان و کارمندان تشکیل می دهند در صورتیکه کارمندان و خانواده نظامیان با جدیت بیشتر از ثبت نام اینترنتی استقبال کنند در سرشماری میدانی که از ۲۵ مهر ماه آغاز می شود زمان کمتری صرف خواهد شد.

وی اظهارداشت: ابوموسی و بستک در رتبه های اول و دوم و بشاگرد و رودان در رتبه های آخر از نظر جمعیت ثبت نام کننده در سرشماری اینترنتی هستند امیدواریم در روزهای آینده شاهد استقبال بیشتر مردم باشیم.