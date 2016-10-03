به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، اسماعیل کاظمی با اشاره به برگزاری سرشماری نفوس و مسکن خواستار مشارکت در سرشماری شد و افزود: سرشماری نفوس و مسکن در واقع مبنای تصمیمگیری و تصمیمسازی و برنامهریزی دقیق آینده است و مشارکت در این مسئله مهم، امری لازم و ضروری است.
وی با تاکید بر برگزاری نشستهای دورهای روابط عمومیهای استان بوشهر با میزبانی دستگاههای مختلف یادآور شد: برگزاری این نشستها سبب همافزایی و تقویت ارتباطات بین دستگاهی خواهد شد.
کاظمی از برگزاری کارگاه تخصصی آموزشی روابط عمومیهای استان بوشهر خبر داد و ابراز داشت: این دوره تخصصی آموزشی چهارشنبه چهاردهم مهر ماه ۹۵ با حضور دکتر کاظمی دینان (رئیس انجمن روابط عمومیهای ایران) در سالن دانشگاه علامه طباطبایی بوشهر برگزار میشود که فرصتی برای دانشافزایی در حوزه روابط عمومی است.
وی همچنین از برگزاری اجلاس استانی نماز در نیمه نخست آبان ماه سال جاری خبر داد و از روابط عمومیها خواست در برگزاری این اجلاس و ترویج فرهنگ نماز در جامعه همکاری کنند.
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