به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان قم، مهدی حبیبی در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر اولین تجربه که با حضور مسئولان فرهنگی و هنرمندان استان در سالن سوره حوزه هنری قم برگزار شد با طرح بحث خلاء نسلی هنر تئاتر در مراکز استانی گفت: با اشراف عرض می‌کنم؛ دغدغه و نگرانی از ایجاد خلأ نسلی در حوزه نمایش در عموم استان‌ها وجود دارد.

وی افزود: بسیاری از اوقات با تقاضاهایی برای برگزاری دوره‌های بازیگری روبرو هستیم اما چون سازوکار مناسب و طرح مدون و مشخصی برای آن وجود ندارد، تأیید نمی‌شود. چون وقتی هدف نداشته باشیم، گذاشتن دوره بازیگری هیچ کمکی به ما نمی‌کند.

معاون فرهنگی امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری اظهار داشت: یکی از اشکالات این است که خیلی وقت‌ها کارهای بی هدف انجام می‌دهیم بعد انتظار نتیجه داریم و اتفاق نمی‌افتد. من از دوستانم در حوزه هنری قم خواهش می‌کنم این تجربه مفید و سازنده را به دیگر استان‌ها منتقل نمایند.

وی به لزوم هدفدار بودن برنامه‌ها در مراکز استانی حوزه هنری اشاره کرد و گفت: وجه ممیزه این اتفاق در قم این است که هدف‌ کار معلوم است. می‌دانند برای چه این کارگاه و جشنواره را گذاشتند. می‌خواهند به چه نقطه ای برسند.

حبیبی در ادامه به کیفیت برگزاری جشنواره هنرجویان حوزه هنری در قم اشاره کرد و گفت: خود این اجتماع پرشور و انرژی به نظرم اثبات کننده خیلی نکات خوب است. از جمله همان آیه شریفه‌ای که می‌فرماید «کَم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَه» واقعاً مصداق آن می‌تواند همین جمع باشد. وقتی این باور وجود داشته باشد، وقتی انرژی وجود داشته باشد، هیچ فرقی بین یک جشنواره تراز ملی با یک جشنواره داخلی مشروط بر اینکه هدف‌های آن معلوم باشد، نیست.

اگر مدیران دقت نکنند هم هنرمند و هم هنر ضایع می‌شود

معاون فرهنگی امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری در ادامه به خلاء میان نخبگان مذهبی و هنری اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم بین نخبگان مذهبی با نخبگان هنری، خلا وجود دارد. احساسم این است هر که می‌خواهد کار خودش را بکند. فکر می‌کنم رسالت دوستان من در حوزه هنری این است که تلاش کنند این خلأ را برطرف کنند.

وی در ادامه به فضای هنری شهر قم اشاره کرد و گفت: من خواهش می‌کنم به عنوان یک مقدمه برای اقدامات بعدی، حتماً دوستان من برنامه‌ریزی کنند و فکر کنند. ما می‌توانیم در شهر قم در واقع اتفاقات هنری بزرگی را سامان بدهیم و وجود داشته باشد، بی آنکه بر آن حاشیه‌ای مترتب بشود. باورم بر این است که اگر درست مسائل تبیین بشود، قطعاً هم بهتر درک می‌شود و هم خطاها کمتر می‌شود.

حبیبی در ادامه به آسیب‌های مدیریت فرهنگی غلط اشاره کرد و گفت: محصول فرهنگی بد محصول مدیریتی است که رخ می‌دهد و طبعاً اگر مدیران دقت نکنند هم هنرمند ضایع می‌شود هم هنر ضایع می‌شود. من خواهش می‌کنم به عنوان یک دغدغه‌ی جدی به موضوع نگاه کنیم، البته هنرمندان باید تلاش کنند که به این فهم مشترک برسیم.

وی در ادامه خطاب به مسئولان فرهنگی و هنرمندان قم گفت: نباید کنار بنشینیم فقط رصد رسانه‌ای کنیم. نه، اتفاقاً دلسوزان هنر قم که جمعی از آن‌ها اینجا هستند و به شدت علاقمند به جریان انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی، دست به کار بشوند. چون واقعاً رنج‌آور است. حتماً برای این مقوله فکر کنید، به نظرم قابل حل است. ما به شدت نیاز داریم که از تنش‌ها در عرصه هنر پرهیز بشود و فکر می‌کنم این هم شدنی است و یک امر پیچیده و محال و نشدنی نیست.