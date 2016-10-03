به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه ی استان بوشهر، عبدالرسول کازرونی در بازدید از دوره آموزش خیاطی اتباع خارجی در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره یک شهر بوشهر اظهار داشت: همواره موضوع ساماندهی و توانمند سازی اتباع و مهاجرین خارجی که بیشترین سهم آن متعلق به کشور افغانستان است مورد توجه دولت بوده و آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر نیز با حضور فعال در این عرصه گام‌های ارزشمندی را برداشته است.

وی با بیان اینکه با توانمندسازی اتباع خارجی در حوزه‌های فردی، اجتماعی و شغلی ضمن ارتقا جایگاه و منزلت اجتماعی آنان زمینه‌های برگشت و فعالیت موثر این قشر در کشور متبوعشان را فراهم کرده‌ایم افزود: در راستای هماهنگی‌های انجام شده و با حمایت کمیساریای عالی پناهنگان سازمان ملل در استان و بعضی مجموعه‌های حمایتی موضوع ارائه خدمات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دستور کار قرار گرفت که اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر در چند سال گذشته بسیار خوب عمل کرده است.

وی اظهار داشت: در راستای توسعه و ترویج آموزش‌های مهارتی در بین اقشار مختلف جامعه توانمندسازی اتباع خارجی در استان بوشهر در دستور کار است تا با توانمندی آنان زمینه بازگشت پناهندگان به کشورشان فراهم شود.