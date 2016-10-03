به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل آموزش فنی و حرفه ی استان بوشهر، عبدالرسول کازرونی در بازدید از دوره آموزش خیاطی اتباع خارجی در مرکز آموزش فنی و حرفهای شماره یک شهر بوشهر اظهار داشت: همواره موضوع ساماندهی و توانمند سازی اتباع و مهاجرین خارجی که بیشترین سهم آن متعلق به کشور افغانستان است مورد توجه دولت بوده و آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر نیز با حضور فعال در این عرصه گامهای ارزشمندی را برداشته است.
وی با بیان اینکه با توانمندسازی اتباع خارجی در حوزههای فردی، اجتماعی و شغلی ضمن ارتقا جایگاه و منزلت اجتماعی آنان زمینههای برگشت و فعالیت موثر این قشر در کشور متبوعشان را فراهم کردهایم افزود: در راستای هماهنگیهای انجام شده و با حمایت کمیساریای عالی پناهنگان سازمان ملل در استان و بعضی مجموعههای حمایتی موضوع ارائه خدمات آموزشهای فنی و حرفهای در دستور کار قرار گرفت که اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر در چند سال گذشته بسیار خوب عمل کرده است.
وی اظهار داشت: در راستای توسعه و ترویج آموزشهای مهارتی در بین اقشار مختلف جامعه توانمندسازی اتباع خارجی در استان بوشهر در دستور کار است تا با توانمندی آنان زمینه بازگشت پناهندگان به کشورشان فراهم شود.
نظر شما