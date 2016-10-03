سرهنگ پاسدار عبدالحسین ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار دشت: خداوند در آیه ۶۰ سوره انفال می‌فرمایند: " هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با دشمنان‌، آماده سازید" یعنی تمام امکانات و تجهیزات خود را برای دفاع و مقابله با تهدیداتی که دشمنان‌ نظام و انقلاب پیش‌بینی می‌کنند.

وی افزود: بر اساس همین آیه و فرمایشات خداوند متعال و سیره رسول‌الله و تدابیر مقام معظم رهبری انشا الله آمادگی‌های لازم در شهرستان اهر نیز وجود دارد تا هر آنی که اگر خدای‌ناکرده دشمنان انقلاب اسلامی به فکر چپ نگاه کردن به میهن اسلامی باشند برای مقابله با آن‌ها گردان‌های امام حسین (ع) و بیت‌المقدس سپاه ناحیه اهر آموزش‌های لازم را هم در بعد جنگ سخت و نیمه سخت و هم در جنگ نرم کسب کرده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه اهر با اشاره به رزمایش گردان‌های بیت‌المقدس ابراز داشت: رزمایش گردان‌های بیت‌المقدس برای ایجاد آمادگی، تمرین رزم، مقابله با تهدیدات در قالب رزمایش پدافند غیرعامل که رزمایش چند عملیات رزمی در آن نشان داده خواهد شد برای اقتدار نیروهای مسلح و اینکه بیانگر حضور مقتدرانه نیروهای بسیج در عرصه‌های مختلف برای مقابله با تهدیدات دشمن پیش‌بینی‌شده است.

ایمانی ادامه داد: بر همین اساس سالانه برابر برنامه‌های ابلاغی سپاه و سپاه آذربایجان شرقی رزمایش گردان‌های بیت‌المقدس به‌صورت منطقه ای در سطح استان برگزار می‌شود در همین راستا گردان‌های بیت‌المقدس شهرستان اهر نیز به استعداد سه گردان آماده‌شده‌اند.

وی بابیان اینکه آمادگی‌های قبل از رزمایش انجام‌شده‌اند بیان داشت: فراخوان‌های قبل از رزمایش برای گردان‌های بیت‌المقدس به‌صورت گروهانی و گردانی انجام‌شده‌اند تست آمادگی جسمانی، آموزش خود امدادی، آموزش سلاح‌هایی که تک‌تک اعضای گردان‌ها وظایف اولیه و ثانویه آن‌ها استفاده از آن‌هاست، انجام تیراندازی‌های شبانه و روزانه آن‌ها در محل میدان تیر نیز در روزهای رزمایش انجام خواهند شد.

فرمانده سپاه ناحیه اهر با اشاره به اینکه رزمایش گردان‌های بیت‌المقدس در روزهای پایانی این هفته انجام می‌شود عنوان کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه مصادف با ۱۵ و ۱۶ مهرماه ۹۵ رزمایش گردان‌های بیت‌المقدس با حضور بسیجیان شهرستان در محل عمومی سد ستارخان با فرضیات دشمن فرضی برگزار می‌شود.