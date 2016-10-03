«جیسون رضائیان» از ایران شکایت کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پُست از شکایت «جیسون رضائیان» خبرنگار این روزنامه آمریکائی از دولت ایران خبر داد.

وی در این شکوائیه که امروز آن را به دادگاه منطقه‌ای کلمبیا ارائه کرد مدعی شده است: من در ایران به گروگان گرفته شده بودم و به لحاظ روانی در طول بازداشت ۱۸ ماهه خود شکنجه شده ام.

وی در ادامه بدون اشاره به مستندات متعدد ایران در زمینه اثبات جاسوسی خود ادعا کرد که دستگیری اش برای تأثیرگذاری بر مذاکرات هسته ای و امتیاز گرفتن از آمریکا بوده است.

در ادامه این شکوائیه آمده است: در حدود ۱۸ ماه رضائیان با هدف برخورداری از اهرم فشار در مذاکرات هسته‌ای و بالاخره تبادل وی با چیز ارزشمندتری بازداشت شده و لذا وحشت‌زده شده است.

وی در این شکوائیه به استناد بند «استثنائات تروریسم» قانون «مصونیت‌ های حاکمیتی خارجی» خواستار دریافت غرامت از ایران شده‌ است.