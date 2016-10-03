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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۴۹

واشنگتن پُست خبر داد:

«جیسون رضائیان» از ایران شکایت کرد!

«جیسون رضائیان» از ایران شکایت کرد!

«جیسون رضائیان» که به اتهام جاسوسی چند ماه در ایران بازداشت بود، از دولت ایران شکایت کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پُست از شکایت «جیسون رضائیان» خبرنگار این روزنامه آمریکائی از دولت ایران خبر داد.

وی در این شکوائیه که امروز آن را به دادگاه منطقه‌ای کلمبیا ارائه کرد مدعی شده است: من در ایران به گروگان گرفته شده بودم و به لحاظ روانی در طول بازداشت ۱۸ ماهه خود شکنجه شده ام.

وی در ادامه بدون اشاره به مستندات متعدد ایران در زمینه اثبات جاسوسی خود ادعا کرد که دستگیری اش برای تأثیرگذاری بر مذاکرات هسته ای و امتیاز گرفتن از آمریکا بوده است.

در ادامه این شکوائیه آمده است: در حدود ۱۸ ماه رضائیان با هدف برخورداری از  اهرم فشار در مذاکرات هسته‌ای و بالاخره تبادل وی با چیز ارزشمندتری بازداشت شده و لذا وحشت‌زده شده است.

وی در این شکوائیه به استناد بند «استثنائات تروریسم» قانون «مصونیت‌ های حاکمیتی خارجی» خواستار دریافت غرامت از ایران شده‌ است.  

کد مطلب 3786522

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    نظرات

    • ددد ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
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      خارجیها وقتی ورود میکنن به کشور و خروج میکنن فرمی را جلوشون بذارین که امضا کنن در صحت و سلامت کامل و بدون زور امضا میکنند و بعد از خروج هر گونه شکایت غیر صحیح و بی اعتبار است و دولت این حق را داره تا از شخص یا ارگان یا دولت مورد نظر شکایت و خسارت دریافت کنه .
    • للل ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
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      اگر ریگ به کفش نداشت و پشتیبان این همه کشش نمیداد .اونهایی که رابط بودن و زبون گذاشتن حالا وارد بشن .اگر هم ازش مدرک دارید که ازش شکایت کنید .در ضمن اون چون در ایران دستگیر شده و توسط ایران ازاد شده اگر شکایتی داره باید به دادگاه ایران ارایه بده و شکایتش در هر جای دیگه مستند و قابل اجرا و پیگیری نیست

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