به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد عصر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه بخشدار امیر آباد به میزبانی سالن جلسات بخشداری، با بیان اینکه امیر آباد یکی از گسترده‌ترین بخش‌های دامغان با ظرفیت های فراوان است، ابراز داشت: وجود کویر حاج علی‌قلی، تپه های مریخی در جنوب و منطقه تفریحی و گردشگری انگورستانی و چشمه قل‌قل در شمال این بخش از توامندی‌ها و ظرفیت‌های بخش امیرآباد است که باید برای جذب گردشگر و کمک به رونق اقتصادی بخش تلاش و جدیت فراوانی انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه ۳۸ درصد از اشتغال دامغان در بخش کشاورزی است، افزود: وجود باغ های متعدد پسته، بخش امیر آباد در بحث ارزش ریالی، کمک به اقتصاد منطقه و ایجاد اشتغال نقش مهم و اساسی در شهرستان دارد.

جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر مهمترین رسالت بخشداران

فرماندار دامغان با اشاره به اینکه باید از مهاجرت روستائیان به شهر جلوگیری کرد، گفت: بخشدار و مسئولان امیرآباد باید تمام توان و تلاش خود را به کار گیرند تا از ظرفیت های بخش برای سرمایه‌گذاری و جلوگیری از مهاجرت روستائیان استفاده شود.

مجد خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که بخشدار جدید باید به آن توجه کند بحث تعامل و همکاری با شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران بخش است که این روند می تواند کمک فراوانی به رفع مشکلات و رشد و توسعه بخش کند همچنین باید گفت باید این تعاملات دوطرفه باشد تا نتایج خوبی از آن حاصل شود.

وی یادآورشد: با توجه به تلاش‌های فراوان دشمنان بر علیه نظام و ملت ایران خوشبختانه این کشور و ملت ایران راه رشد و ترقی را طی می کند و تمام ترفندها و توطئه‌های دشمنان در حال خنثی شدن است و این توسعه جز در سایه تعامل بین مردم و مسئولان تداوم نمی یابد.

جوان‌گرایی سیاست استانداری سمنان

سرپرست دفتر سیاسی و انتخابات استانداری سمنان نیز در این مراسم، گفت: اگر موفقیت و تلاشی از سوی دولت دیده می شود و خدماتی در این راستا به ملت شریف ایران صورت گرفت مرهون لطف و عنایت خداوند تبارک و تعالی و همراهی بی شائبه مردم با این دولت بوده است.

سعید متقی افزود: مقبول‌ترین رقابت، رقابت در خدمت رسانی به مردم است که همه مدیران ما باید به این امر توجه و بیش از گذشته در ارائه خدمت بی منت به مردم در تمامی سطوح جامعه تلاش کنند

وی درباره جوان سازی نیروهای بومی نیز، ادامه داد: براساس بخشنامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تمامی مدیران ستادی استانداری‌ها، فرمانداران و بخشداران و پرسنل تحت پوشش وزارت کشور در استان ها که بالای ۲۹ سال خدمت بوده باید درخواست بازنشستگی خود را رسما ارائه دهند

در این مراسم رضا اردکانی باحکم محمدرضا خباز استاندار سمنان به عنوان بخشدار جدید امیر آباد معرفی و از خدمات و زحمات ۲۲ ماهه ناصر علی پارسا بخشدار سابق تقدیر به عمل آمد.