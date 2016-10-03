به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یکی از سرکردگان گروه تروریستی-تکفیری فتح الشام در یکی از مناطق سوریه کشته شد.

بر اساس این گزارش گروه تکفیری فتح الشام اذعان کرد که «ابوالفرج المصری» یکی از سرکردگان برجسته این گروه تروریستی بر اثر حملات هوایی در حومه شمالی ادلب به هلاکت رسیده است.

یک جنگنده نظامی که هویتش هنوز مشخص نشده است، خودرو حامل این سرکرده تروریستی را با ۲ موشک در جسر الشغور در حومه ادلب هدف قرار داد که منجر به کشته شدن این عنصر تکفیری شد.

این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا با صدور بیانیه ای مدعی شده که جنگنده های ائتلاف بین المللی موسوم به ضد داعش به فرماندهی واشنگتن، این سرکرده تروریستی را هدف قرار داده اند.

در همین راستا فتح الشام نیز اعلام کرد که این سرکرده تکفیری بر اثر حملات ائتلاف بین المللی در شمال سوریه به هلاکت رسیده است.

گفتنی است «احمد سلامه مبارک» موسوم به «ابوالفرج المصری» از بارزترین سرکردگان فتح الشام این گروه تکفیری محسوب می شود که زادگاهش در استان الجیزه مصر است و در زمان «انور سادات» رئیس جمهور اسبق مصر بازداشت شده است. وی مصر را برای پیوستن به گروه تروریستی القاعده در افغانستان ترک کرد و سپس به سوریه رفت.