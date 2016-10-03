وزیر بهداشت با همتای ترکیه ای خود دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر رجب آکداغ وزیر بهداشت ترکیه که 11 سال وزیر بهداشت این کشور درگذشته و طراح و مجری طرح تحول سلامت در ترکیه بود مجددا وزیر بهداشت این کشور شد و در سه سال گذشته با سفر به ایران در اجرای طرح تحول سلامت به عنوان یکی از مشاوران دکتر هاشمی، نقش آفرینی کرده است.

وزیر بهداشت کشورمان در این دیدار در خصوص لزوم ارتقای روابط دو کشور در حوزه سلامت، ضرورت استمرار طرح تحول سلامت و تامین مالی پروژه های بیمارستانی و استفاده از تجارب مشترک دو کشور، با همتای ترکیه ای خود گفتگو کرد.