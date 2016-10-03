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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۱۴

در جریان سفر به مصر؛

وزیر بهداشت با همتای ترکیه ای خود دیدار کرد

وزیر بهداشت با همتای ترکیه ای خود دیدار کرد

وزیر بهداشت که صبح امروز تهران را به مقصد قاهره و حضور در شصت و سومین نشست منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی ترک کرده بود، در توقفی کوتاه در ترکیه، با وزیر بهداشت این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر رجب آکداغ وزیر بهداشت ترکیه که 11 سال وزیر بهداشت این کشور درگذشته و طراح و مجری طرح تحول سلامت در ترکیه بود مجددا وزیر بهداشت این کشور شد و در سه سال گذشته با سفر به ایران در اجرای طرح تحول سلامت به عنوان یکی از مشاوران دکتر هاشمی، نقش آفرینی کرده است.

وزیر بهداشت کشورمان در این دیدار در خصوص لزوم ارتقای روابط دو کشور در حوزه سلامت، ضرورت استمرار طرح تحول سلامت و تامین مالی پروژه های بیمارستانی و استفاده از تجارب مشترک دو کشور، با همتای ترکیه ای خود گفتگو کرد.

کد مطلب 3786533

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