به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه در آئین معارفه شهردار جدید آبادان، سیاحی معاون عمرانی استاندار خوزستان، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری و جمع زیادی از مسئولان شهری و سازمان منطقه آزاد اروند حضور داشتند.

شهردار آبادان در این آئین اظهار کرد: به نیابت از مدیران شهری گذشته و حال به دلیل وجود تمامی کمبودها و کاستی هایی که در بخش خدمات شهری در طول مدت شورای چهارم و بعد از آن اتفاقاتی که افتاده از مردم شریف آبادان پوزش می طلبم.

محمد حویزاوی افزود: متاسفانه آن امکانات استاندارد و معقولی که نیاز است در خدمت شهروندان آبادانی قرار بگیرد وجود ندارد.

وی با اشاره به دیدارش با امام جمعه آبادان از توافق حاصله در این دیدار برای قرار گرفتن جمله «آبادان پایتخت رشادت و ایثار» در سربرگ مکاتبات شهرداری به طور دائم خبر داد و گفت: شهرستان آبادان که ۳۴۹ روز در حصر بود و با آن فرمان تاریخی امام راحل و حضور مقام معظم رهبری در منطقه در سال ۶۰ حصرش شکسته شد، برازنده داشتن این عنوان است و این جزئی از افتخارات ملی، مذهبی و سیاسی ما است.

حویزاوی با بیان اینکه شهروند خوب شهر خوب و استاندارد می سازد، تصریح کرد: وجود یک «دیپلماسی شهری» نیاز ما برای رفع مشکلات شهری آبادان است و آن دیپلماسی شهری شامل برقراری ارتباطات و تعاملات میان مدیران شهری و ادارات در جهت رفع مشکلات است.

شهردار آبادان ادامه داد: برای شهرداری آبادان با ۸۶ میلیارد تومان بدهی که شاید هم بیشتر از این باشد و ۲ هزار و ۷۰۰ نیرو پوشش این فاصله بسیار سخت است، امید می رود تا بتوانیم بخشی از توسعه و عمران شهری را محقق کنیم، در مدت باقی مانده از عمر اداری شورا و شهرداری که طبق قانون تا شهریور سال آینده است بایستی با تلاشی مضاعف، پیگیری، جدیت و طلب کمک از سایر مدیران استانی و مرکز بخشی از این فاصله ها را کم و مشکلات را رفع کرد.

وی با اشاره به ظرفیت و پتانسیل فراوان در شهرستان آبادان که از گذشته دور شاهد آن بودیم، عنوان کرد: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان آبادان می توان از آن به عنوان کلانشهر نام برد، بنا داریم تا با همراهی مسئولان شهری و بهره گرفتن از توان پالایشگاه و سازمان منطقه آزاد اروند و تجمیع پتانسیل ها بخشی از خلاءهای موجود شهری را برطرف کنیم.

حویزاوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انجام بازدیدهای میدانی اش از سطح شهر آبادان تصریح کرد: برای فعالیت های شهری نمره صفر را انتخاب می کنم، فعالیت های شهری آبادان در مقایسه با شهرهای هم تراز آن بسیار کم و ناچیز است و این واقعیتی انکار ناپذیر است.

شهردار آبادان بیان کرد: آبادان می تواند خود را با کلانشهر اهواز مقایسه کند اما متاسفانه این خدماتی که در سطح شهر آبادان شاهدیم، برازنده و حق شهروند آبادانی نیست ضمن آنکه بودجه اختصاص یافته در سال جاری برای شهرداری آبادان نیز مطابق با استانداردها نیست.

وی با بیان اینکه بر اساس استانداردها سرانه شهری هر شهروند از یک روز تا ۱۲۰ سال سالانه بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان تعریف شده است، گفت: متاسفانه در آبادان این رقم زیر ۶۰۰ هزار تومان است و این انجام کارها را سخت تر و فاصله ها را زیادتر می کند.

حویزاوی افزود: امروز که قرار است به عنوان مدیر و سکان دار امور شهری این مسئولیت بسیار سنگین را عهده دار شوم از تمامی مدیران دستگاههای مختلف شهری، امام جمعه، فرماندارو نمایندگان و مسئولان استانداری خوزستان خواستار همراهی و حمایت هستم.

به گزارش مهر، طی جلسه ای در ۲۲ تیرماه سال جاری در محل شورا، ۱۰ عضو حاضر از ۱۳ عضو شورا در این جلسه به حویزاوی تحت عنوان شهردار آبادان رای دادند.

طولانی شدن پروسه تائید و اعلام این انتخاب توسط وزیر کشور سبب شد تا حویزاوی در ۱۵ شهریورماه امسال با ارسال پیامکی به اعضای شورای شهر آبادان انصراف خود را از قبول این تصدی اعلام کند، اعضای شورا این شیوه را نپذیرفته و به او گفتند تا درخواستش را کتبی ارائه کند که چنین نشد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه سه اهواز، شهردار منطقه چهار اهواز، نخستین مدیرعامل سازمان قطار شهری کلانشهر اهواز، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کلانشهر اهواز، شهردار منطقه یک کلانشهر اهواز، شهردار خرمشهر، عضو هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای استان خوزستان، عضویت در کمیته مطالعات ریزگردهای سازمان منطقه آزاد اروند آبادان و خرمشهر، مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند آبادان و خرمشهر در امور شهرداریها و عضویت در سازمان بین المللی شهرداران صلح موزه صلح تهران از جمله سوابق کاری محمد حویزاوی است.