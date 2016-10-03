حجت الاسلام حمید رضا حنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال مردم لرستان از نمایشگاه بزرگ کتاب این استان اظهار داشت: نمایشگاه کتاب لرستان از روز گذشته کار خود را آغاز کرده و با وجود اینکه امروز دومین روز برپایی نمایشگاه بوده پیش بینی می شود که استقبال مردم از نمایشگاه نسبت به سالهای گذشته بیشتر باشد.

پیش بینی استقبال مطلوب مردم لرستان از نمایشگاه بزرگ کتاب

وی با بیان اینکه استقبال مردم از نمایشگاه کتاب به دو جهت بوده، یکی اینکه مکان برپایی نمایشگاه کتاب در دسترس بوده و مردم به راحتی در آن حضور پیدا می کنند گفت: همچنین زمان برپایی نمایشگاه کتاب لرستان مصادف با بازگشایی مدارس و دانشگاهها است و بیشترین قشری که به نمایشگاه کتاب لرستان مراجعه می کنند دانش آموزان و دانشجویان هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به عرضه کتاب های کمک آموزشی در نمایشگاه کتاب لرستان تصریح کرد: از حدود ۴۰ هزار عنوان کتاب عرضه شده در نمایشگاه کتاب لرستان بخشی از آنها کتاب آموزشی بوده و پیش بینی می شود که امسال استقبال مردم از نمایشگاه از سالهای گذشته بیشتر باشد.

حجت الاسلام حنان با بیان اینکه سال گذشته روزانه بین هفت تا هشت هزار نفر از نمایشگاه کتاب لرستان بازدید داشتند گفت: امسال پیش بینی می شود که این استقبال بیشتر باشد.

خریداری ۱۰۰ میلیون تومان کتاب توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

وی با اشاره به برگزاری برنامه های جنبی در حاشیه نمایشگاه کتاب لرستان تصریح کرد: با توجه به ایام محرم، برنامه ها با این رویکرد برگزار می شوند و یکی از این برنامه ها بحث تعزیه خوانی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به بحث رونمایی از کتاب در حاشیه نمایشگاه کتاب لرستان بیان داشت: رونمایی از کتاب حسن بزرگی برای معرفی آثار نویسندگان بومی استان است.

حجت الاسلام حنان با بیان اینکه طی روز نخست برپایی نمایشگاه کتاب لرستان ۱۳ عنوان کتاب رونمایی شدند ادامه داد: این امر به صورت روزانه بوده و طی برپایی نمایشگاه کتاب لرستان ما بحث رونمایی از کتاب ها را خواهیم داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت های صورت گرفته برای چاپ کتابهای نویسندگان لرستانی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به کمبود بودجه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال اقدام به خرید کتاب نویسندگان لرستانی می کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان بیان داشت: سال گذشته ما ۷۰ میلیون تومان خرید کتاب داشتیم و امسال پیش بینی می شود که حدود ۱۰۰ میلیون تومان خرید کتاب در استان داشته باشیم.