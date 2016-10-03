به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی دوشنبه شب در آئین معارفه شهردار جدید آبادان در محل فرمانداری با بیان اینکه رضایتمندی مردم حاصل عملکرد شهرداریها است، اظهار کرد: اگر به دنبال جلب رضایتمندی مردم هستیم بایستی موضوع رسیدگی به مسائل و مشکلات شهر در بخشهای مختلف را به طور مطلوب و بهینه به انجام برسانیم آن هم در استان خوزستان و به ویژه شهر آبادان با آن هم ظرفیتهای متنوعی که دارد.

وی با اشاره به ایستادگی و مقاومت مردم در هشت سال دفاع مقدس و ظرفیت های اقتصادی موجود شهری آبادان، افزود: شهرداری یک دولت کوچک است که حاصل کارکرد مدیران آن در یک فردی به نام شهردار تعریف می شود پس بایستی کوشید تا بهترین ها حاصل شود.

معاون عمرانی استاندار خوزستان اضافه کرد: نخستین برخورد مردم در هر روز با عوامل شهرداری است اگر با مردم، انسانی برخورد کنیم و ظرفیت های زیر ساختی درستی را برای آنان ایجاد کرده باشیم آنگاه است که مردم رضایت قلبی خواهند داشت.

باید ظرفیتهای لازم در شهرداریها ایجاد شود

سیاحی با تاکید بر اینکه بایستی ظرفیتهای لازم در شهرداریها ایجاد شود، تصریح کرد: مسئولیت ها مقطعی و زمان خود را دارد، مسئولیت ها امانتی است که بایستی قدر آنها را دانست، اگر مسئولیتی بگیریم اما به مشکلات مردم به درستی رسیدگی نکنیم در دنیا و آخرت بایستی پاسخگو باشیم، پس به درستی به وظایف و امانتی که به ما سپرده شده و بر اساس شرح وظایف عمل کنیم.

وی گفت: از مسئولیت ها برای کسب رزق و روزی حلال و پاداش اخروی به نحو مطلوب استفاده کنیم.

سیاحی با بیان اینکه رضایتمندی مردم در حقیقت رضایت خداوند است، عنوان کرد: به طور قطع تلاشهایی که بر اساس برنامه های مدون انجام می شود با کمک و یاری خداوند همراه خواهد بود.

معاون عمرانی استاندار خوزستان از ظرفیت های بسیار خوب شهری آبادان، نگاه مناسب مسئولان شهری به مسائل اجرایی و ظرفیت نمایندگان برای دریافت امکانات بیشتر و مناسب تر برای شهرداری به عنوان مزیت های و ظرفیت های موجود در آبادان نام برد و افزود: تک روی منتهی به شکست است و کارها بایستی با اتحاد، همدلی، کمک و تعامل با یکدیگر دنبال و انجام شود، استفاده از ظرفیت منطقه آزاد نیز مورد تاکید است.

وی، برقراری رابطه همدلی، همکاری و کمک با تمامی مسئولان، انتقاد پذیری، ایجاد ظرفیت ها در شهرداری، استفاده از ظرفیت ها، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی موجود و تفکرات افراد مختلف، رعایت قوانین و مقررات، هماهنگی تنگاتنگ و جدی با نمایندگان، پرهیز از درگیریهای درونی میان شورا و شهرداری را از شهردار جدید آبادان خواستار شد.

بایستی انتقادها را حتی اگر گزنده باشد شنید

سیاحی ادامه داد: در خوزستان دیده شده که به دلیل پائین بودن آستانه تحمل مسئولان هرگاه به آنان انتقادی شده سریعا برافروخته می شوند، بایستی انتقادها را حتی اگر گزنده باشد، شنید چه بسا در آنها نکات قابل توجهی نهفته باشد.

وی با بیان اینکه مردم حق دارند تا شهرشان را با سایر شهرها مقایسه کنند، یادآور شد: اگر برنامه مدونی داشته باشیم م یتوانیم از امکانات حداکثر و بهترین استفاده را ببریم.

معاون عمرانی استاندار خوزستان با تاکید دوباره بر رسیدگی به موضوع پسماند، ارتباط با سازمان منطقه آزاد اروند و اهتمام خاص برای انجام وظایف در جهت جلب رضایتمندی مردم از سوی شهردار جدید گفت: نتایج تحقیقاتی اخیر از سطح استان خوزستان نشان از تمایل ۹۷ درصدی خوزستان به مهاجرت از استان دارد و این به لجاظ اجتماعی و حتی سیاسی تبعاتی را در بر خواهد داشت.

سیاحی بیان کرد: زمانی افرادی که می خواستند به استان بیایند بایستی دارای رتبه های خاصی بودند اما الان به دلیل گسستگی در انجام امور و نارضایتی مردم نه تنها مسئولان بلکه بسیاری از مردم عادی نیز تمایل به خروج از خوزستان را دارند.

وی با اشاره به توجه به نگاه ویژه رهبری و دولت به استان خوزستان عنوان کرد: خط مقدم حل مشکلات خوزستان استفاده از متخصصان بومی است و این امر جز با همدلی و همراهی شورا، شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی محقق نمی شود.

به گفته معاون عمرانی استاندار خوزستان، با توجه به وجود وفاق و همدلی میان نمایندگان و مسئولان آبادان بایستی کوشید تا کارهای مناسب تری برای مردم انجام شود.