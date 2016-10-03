به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی دوشنبه شب در آئین معارفه شهردار جدید آبادان با اشاره به رسالت سنگین شهردار جدید در استمرار خدمات قابل ارائه به شهروندان اظهار کرد: از اهتمام استاندار و معاون وی در گرفتن حکم وزیر کشور و صبر و حوصله اعضای شورا قدردانی می کنم، اعضای شورا حتی کسانی که حاضر به این انتخاب نبودند و از بابت ارائه خدمات مطلوب به مردم نگرانی و دغدغه داشتند به تصمیم اکثریت احترام گذاشتند و از حدود خود عدول نکردند.

وی همچنین با قدردانی از افکار عمومی و صبوری آبادانی ها که می خواستند هر چه سریعتر وضعیت شهردارشان مشخص و شهر سر وسامان بگیرد، خطاب به شهردار آبادان افزود: موضوع پسماندها، حفظ فضای سبز فعلی و عدم افزودن به دیون فعلی بایستی مد نظر قرار گیرد.

فرماندار آبادان با اشاره به جمعیت ۳۰۰ هزار نفری شهری آبادان تصریح کرد: بایستی با تلاش شبانه روزی خود، همراهی شورا و مجموعه کارکنان شهرداری، فضای آرام موجود در شهرداری به عنوان بزرگترین نهاد خدماتی را حفظ کنید.

شهبازی ادامه داد: با برنامه ریزی و انجام کارهای کارشناسی، در جهت پیگیری و رفع مسائل مانده بر روی زمین بکوشید، همراهی مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند در تحقق ماموریت های شهرداری الزامی است.

وی بیان کرد: بایستی موضوع انعقاد تفاهمنامه های همکاری میان شهرداری و سازمان منطقه آزاد اروند پیگیری و به نتیجه برسد.

شهبازی با قدردانی از تلاشهای شهردار پیشین آبادان و سرپرست شهرداری در دوران تصدی شان عنوان کرد: مسئولیت ها برای هیچ کسی ماندگار نیست و به سرعت برق و باد تمام می شود همچون شورائیان که چهار سال پیش اوایل کارشان بود اما الان به پایان کارشان نزدیک می شوند.

فرماندار آبادان تصریح کرد: اکنون که شورائیان در انجام ماموریتها و جلب رضایتمندی مردم کمر همت بسته اند، باید در جهت ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان که ناشی از توقعات آنان از مسئولان است، بکوشید و به طور قطع مجموعه دولت نیز همراه مجموعه شهرداری خواهد بود.

وی در پایان اضافه کرد: اتحاد و انسجام میان مسئولان در تامین و ثبات آرامش مردم آبادان مثال زدنی است.