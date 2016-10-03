سیره حسینی(ع) سعادت بشری را به انسان می آموزد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی شامگاه دوشنبه و در دومین شب از ایام محرم و سوگواری سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع) در محل حسینیه محله امام(ره) دامغان ضمن تسلیت فرارسیدن ایام ماه محرم، بیان داشت: باید واقعه کربلا را بر اساس واقعیت برای دیگران تفسیر کنیم و نه آنچه در سر داریم لذا برای معرفی صحیح کربلا و واقعه عاشورا باید عناصر پر جاذبه آن را به دنیا معرفی کنیم.

وی افزود: تمام عناصر واقعه عاشورا جاذبه هایی دارند که بیانشان در انسان تحول آفرین است و این اصل باعث شده تا محرم، ماه تحول درونی انسان های مومن نامگذاری شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان همچنین گفت: مکتب حسینی مکتبی است که عواطف بشری را زلال کرده و برپایه سیره کسی است که از پاک ترین های تاریخ بوده و هدفش نیز مقدس ترین هدف ها محسوب می شود.

نعیم آبادی بیان داشت: برای نابودی ظالمان و کوردلان نیازمند به کارگیری آموزه های مکتب حسینی هستیم و باید این فرهنگ و مکتب با ارزش در سطح جامعه تقویت شود.

وی افزود: با توجه به شرایط کنونی منطقه و جهان اسلام باید پیام حضرت حسین بن علی (ع) بیش از گذشته به گوش جهانیان رسانده شود.