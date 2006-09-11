710 منطقه آموزش و پرورش به صورت شبكه اي به هم متصل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديركل روابط عممي وزارت آموزش و پرورش در گردهمايي كارشناسان مسئولان رواط عمومي 10 استان شمالي كشور كه با موضوع توسعه مبني بر پژوهش و تحقيق و جنبش نرم افزاري و فناوري اطلاعات و ارتباطات تشكيل شده بود ، اين شبكه را بزرگ ترين شبكه اطلاع رساني كشور ذكر كرد و افزود: اين شبكه اطلاع رساني قوي شبكه منسجم ارتباطي براي اطلاع رساني مناسب است كه ظرف 3 ماه آينده انجام مي شود.

حسين زاده حسين با تاكيد بر اهميت چينش اطلاعات و دانش در عصر انفجار اطلاعات ، از آموزش و پرورش استان ها خواست كه از تكنولوژي اينترنت و اينترانت استفاده بهينه نمايند و بزودي شبكه روابط عمومي منسجم به بهره برداري برسد.

مشاور وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: ما ناچاريم كه از روابط عمومي سنتي به سمت روابط عمومي ديجيتالي پيش برويم.

وي با اشاره به ايجاد فرهنگ استفاده از اطلاعات اينترنتي ، بر لزوم برطرف كردن عواملي كه مانع پيشرفت مي شوند و نيز دسترسي آسان به اطلاعات تاكيد كرد.