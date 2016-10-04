کاهش ریسک سکته با مصرف خوراکی های حاوی پتاسیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیب حاوی ۱۰۷ میلیگرم پتاسیم است که به ما کمک می کند تا به بخشی از ۴۷۰۰ میلی گرم پتاسیم مورد نیاز بدن مان در طول روز دست یابیم.

اگرچه پتاسیم، سومین ماده معدنی فراوان بدن است، اما بسیاری از افراد مقدار کافی این ماده را مصرف نمی کنند. از جمله فواید پتاسیم عبارتند از: کاهش ریسک سکته؛ بهبود سلامت استخوان ها و عملکرد مغز؛ افزایش متابولیسم، و رشد بافت عضلانی.

فهرست مواد خوراکی مملو از پتاسیم در ادامه ارائه می شود که با گنجاندن آنها در رژیم غذایی تان، می توانید این ماده معدنی بدن تان را تامین کنید.

موز

یکی از معروف ترین منابع پتاسیم موز است. این میوه حاوی بیش از ۴۰۰ میلی گرم پتاسیم بوده و منبع خوب فیبر، ویتامین های B ۶ و C بشمار می آید.

آووکادو

این میوه حاوی ۹۷۵ میلی گرم پتاسیم بوده و یکی از غنی ترین منابع پتاسیم بشمار می آید.

سیب زمینی

یک سیب زمینی پخته حاوی ۹۴۱ میلی گرم پتاسیم است و در مقایسه با یک سیب زمینی شیرین نیمه پخته با میزان پتاسیم ۵۴۲ میلی گرم، پتاسیم بیشتری دارد.

ماست

زمانیکه ماست از شیر کامل و تصفیه نشده تهیه شود حاوی ۴۲۰ میلیگرم پتاسیم است. ماست کم چرب با میزان ۳۸۰ میلی گرم، میزان پتاسیم نسبتا کمتری دارد و ماست یونانی حاوی ۲۵۰ میلیگرم پتاسیم است.

ماهی سالمون

براساس نوع ماهی، میزان پتاسیم یافت شده در یک ماهی ۸۵ گرمی می تواند از ۲۹۲ تا ۵۳۴ میلی گرم باشد.