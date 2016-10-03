مجتبی ترکارانی در حاشیه نمایشگاه کتاب لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همکاری انجمن جامعه شناسی لرستان در برگزاری برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب لرستان اظهار داشت: این انجمن تلاش دارد که حرکت های فرهنگی و علمی را در لرستان تقویت کند و در این راستا با برپایی نمایشگاه کتاب فرصتی دست داد تا نشست های فرهنگی و همچنین جلسات نقد کتاب را در حاشیه آن برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه روزانه دو نشست تخصصی در حاشیه نمایشگاه کتاب لرستان برگزار می شود گفت: در یک نشست به مباحث فرهنگی پرداخته می شود و دیگری نیز نشست نقد و بررسی کتاب نویسندگان استان است.

مسئول دفتر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی ایران در لرستان با اشاره به برگزاری نشست بررسی و نقد کتاب «علیرضا فرزین» در حوزه گردشگری استان در حاشیه نمایشگاه کتاب لرستان طی روز دوم برپایی این نمایشگاه گفت: همچنین در روز دوم برپایی نمایشگاه کتاب لرستان در نشست تخصصی دیگری به موانع فرهنگی و اجتماعی در حوزه گردشگری پرداخته شد.