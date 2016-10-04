مخالفت مدیریت سدداریان با پرورش ماهی درپشت دریاچه این سد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری دوشنبه شب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، از دوبرابر کردن اعتبارات استانی بخش کشاورزی استان تشکر کرد و گفت: افزایش اعتبارات بخش کشاورزی موجب افزایش امید وانگیزه در کشاورزان خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی ۱۴ پروژه اولویت دار را مشخص کرده است، عنوان کرد: از ۱۱ برنامه ستاد ملی اقتصاد مقاومتی پنج برنامه به طور مستقیم با بخش کشاورزی ارتباط دارد.

وی اضافه کرد: برای سال ۹۵ تولید ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم در کشور هدف گذاری شده که سهم کردستان ۵۸۸ هزار تن بود و خوشبختانه در استان ۳۰۰ هزار تن بیشتر از هدف گذاری انجام شده تحقق پیدا کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: براساس این برنامه سهم استان در تولید چغندر قند ۶۸ هزار تن و در سیب زمینی ۳۴۸ هزارتن است که قطعا به این میزان دست پیدا خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه میزان هدف گذاری تولید دانه های روغنی در استان ۲ هزار تن است، افزود: برنامه ریزی هایی در ارتباط با تبدیل کشت تعدادی محصول دیم به آبی و همچنین کشت محصولات استراتژیکی هم چون کلزا در سال زراعی ۹۵ شده بود که به دلیل به بهره برداری نرسیدن تعدادی از سدها این امر محقق نشد.

ذوالفقاری اضافه کرد: به ما قول داده بودند که آب سد زیویه مردادماه امسال به ۷۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تخصیص داده خواهد شد که متاسفانه این کار انجام نشد.

وی با اشاره به اینکه درمیزان سطح مذکور قرار بود بالغ بر ۳۰۰ هکتار باغ احداث و ۴۰۰ هکتار کلزاکشت شود، ادامه داد: برای آماده سازی این اراضی طی ۶ ماه ۱۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه دریاچه سد دارایان در استان کردستان است و انتظار می رود سهم آب بیشتری به استان اختصاص دهند، گفت: پیشنهاد پرورش ماهی در قفس به ظرفیت ۸۰۰ تن در پشت دریاچه سد داریان را دادیم که با آن مخالفت کردند چون قرار شده آب شرب یکی از استان های کشور را از این طریق تامین کنند و این درحالی است که هدف از احداث این سد تامین آب شرب نبوده است.