۱۹ مدرسه شهرستان ملارد فاقد فضای استاندارد و مطلوب است

محمد قادری تفرشی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش آموزش و پرورش این شهرستان برای تأمین فضای مناسب آموزشی اظهار داشت:علیرغم پیگیری ها و اهتمامی که برای ایجاد مراکز آموزشی مناسب لحاظ شده، در حال حاضر ۱۹ آموزشگاه این خطه فاقد فضایی مناسب و استاندارد برای آموزش است.

مدیر آموزش و پرورش ملارد عنوان کرد:بیش از ۱۵ درصد از مراکز آموزشی شهرستان ملارد، نیازمند تأمین فضایی مطلوب و استاندارد است.

وی افزود:در مجموع مراکز غیر استاندارد آموزشی، بیش از دو هزار دانش آموز در ۱۵۷ کلاس مشغول به تحصیل هستند که امیدواریم با گشایش های مالی و اعتباری و مشارکت هر چه بیشتر خیرین، شرایط مناسب تری از لحاظ فیزیکی و تأسیساتی در این کلاس ها فراهم شود.

قادری تفرشی عنوان کرد:برخی از این مدارس، جز مراکز آموزشی با بیش از ۴۰ سال قدمت محسوب می شوند که با استهلاک و فرسودگی مواجه هستند که بهسازی و نوسازی آن ضروری به نظر می رسد.

مدیر آموزش و پرورش ملارد گفت:علیرغم فضای نامناسب و غیر استانداردِ مراکز اشاره شده، بیش از ۵۷ هزار دانش آموز، معادل ۹۵ درصد محصلانِ مشغول به تحصیل در این شهرستان در فضایی مناسب و مطلوب، مشغول به علم آموزی هستند که در مقایسه با شهرستان های دیگرِ استان تهران، بسیار مطلوب به نظر می رسد.

وی در خاتمه یادآور شد:امیدواریم با بهبود شرایط، ۱۰۰ درصد آموزشگاه ها و کلاس های درس این شهرستان، دارای وضعیت مناسب و استاندارد شوند.