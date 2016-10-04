داعش ۴۵ عراقی را در «الحویجه» اعدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «حسن الصوفی» از فرماندهان نیروهای مردمی عراق در سخنانی اعلام کرد: گروه داعش در جنایتی جدید، ۴۵ نفر از اهالی منطقه الحویجه، واقع در۵۵ کیلومتری جنوب استان کرکوک را در پایگاه نظامی «البکاره» به قتل رسانده است.

الصوفی افزود: اعضای گروه تروریستی ـ تکفیری داعش افرادی را که به دلیل سرپیچی از دستوراتشان به اسارت خود درمی آورند، به صورت گروهی قتل عام می کنند.

گفتنی است، مناطق جنوب غرب کرکوک از ژوئن ۲۰۱۴ دراشغال داعش است. این درحالی است که اهالی مناطق مجاور شامل حمرین، الفتحه و العلم برای شروع عملیات آزادسازی الحویجه آماده می شوند.