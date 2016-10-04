به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر ضرورت رونق در حوزه گردشگری، گفت: در دوهفته گذشته به دعوت تایوان یک هیات اقتصادی به این کشور رفتند که سفر موفقیت آمیزی بود و امیدواریم شاهد اثرات مثبت آن در کشور باشیم.

وی به موفقیت مدیران نفتی در اوپک اشاره کرد و افزود: با تمهیدات مدیران نفتی اکنون نرخ هر بشکه نفت به ۵۰ دلار رسیده و امیدواریم این رقم افزایش پیدا کند تا کسری بودجه از این طریق حل و فصل شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اینکه با وجود رشد اقتصادی در بهار امسال، هنوز چالشهای عمده ای در بخش اقتصادی باقی مانده است، اظهار داشت: بنگاه‌های اقتصادی در کشور با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو هستند همچنین هنوز کمبود تقاضا در اکثر محصولات وجود دارد و کارخانجات با ظرفیت اسمی خود کار نمی کنند.

خوانساری با بیان اینکه بخش سرمایه گذاری وساختمان هنوز در رکود است، گفت: اگرچه در بخش صنعت رشد داشتیم اما صنایع ساختمان در رکود هستند همچنین اینکه هنوز بدهی‌های دولت به پیمانکاران وجود دارد و با وجود انتشار اوراق هنوز بخشی از آن به فروش نرفته است.

وی با اشاره به اینکه بانک های کشور هنوز نتوانسته‌اند ارتباط محکمی با بانک‌های جهان پیدا کنند، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر دولت تلاش کند تا این مشکلات برطرف شود. در بخش صادرات و صنایع هم مشکلاتی داریم که رقابت در بازارهای بین المللی را با چالش مواجه کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه محیط کسب و کار درایران نامساعد است، اظهار داشت: قیمت ارز هنوز واقعی نشده و همین باعث می‌شود که مشکلات عدیده ای دراقتصاد کشور به وجود بیاید.

خوانساری یکی ازدلایل قاچاق را واقعی نبودن نرخ ارز دانست و گفت: برای جلوگیری از قاچاق با تعرفه‌ها بازی می‌کنیم که همین یکی از عوامل قاچاق در کشور است ضمن آنکه این موضوع جایگاه ما را در شاخص های بین المللی خدشه دار می کند.

وی با اعلام اینکه خوشبختانه بررسی لایحه برنامه ششم در کمیسیون تلفیق مجلس شروع شده است، اظهار داشت: انتظار ما این است که مواردی که می‌تواند در جهت رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک کند در این برنامه گنجانده شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به موضوع بیکاری و اشتغال اشاره کرد و گفت: کاهش فساد در تمام دستگاه‌ها، موضوع کمبود آب در کشور و بهبود فضای کسب و کار از موضوعات مهمی است که باید در برنامه ششم لحاظ گردد.