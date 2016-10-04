کردستان چهارمین استان درسرشماری اینترنتی/مشارکت همچنان حداقلی است

به گزارش خبرنگار مهر، امسال سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور با دو تفاوت عمده نسبت به دوره های گذشته برگزار شد و به همین دلیل مشارکت و حضور حداکثری مردم در آن نیز یکی از الویت های اصلی برای متولیان و برگزار کنندگان بود.

دو مرحله ای کردن برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن از یک سو و همچنین حذف کاغذ از سوی دیگر دو تفاوت و ویژگی این دوره از برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سراسر کشور بود و به همین دلیل همت متولیان امر بر این است که مشارکت مردم در مرحله اول این طرح ملی که به صورت اینترنتی است با افزایش مواجه شود.

در مرحله اول این سرشماری عمومی نفوس و مسکن مردم به صورت اینترنتی به ثبت اطلاعات خانوار خود اقدام کرده و در مرحله دوم نیز ماموران سرشماری با استفاده از وسائل الکترونیکی به درب منازل مراجعه کرده و تائیدیه اطلاعات ثبت شده را از متقاضی اخذ می کردند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میزان حضور و ثبت نام مردم استان کردستان در مرحله اول و ثبت اطلاعات به صورت اینترنتی دارای پیام های واضحی در حوزه میزان دسترسی مردم به فضای الکترونیک و همچنین میزان نفوذ فناوری اطلاعات در استان است و به همین دلیل انتظار داریم که مردم کردستان در این زمینه مشارکت حداکثری داشته باشند.

کردستان چهارمین استان کشور در زمینه ثبت اطلاعات در سرشماری است

بهرام نصراللهی زاده با اشاره به کسب عنوان چهارم کردستان در میان سایر استانها در ۱۰ روز اول ثبت اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ادامه داد: هر چند که در کل میزان مشارکت مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده نیست ولی خوشبختانه کردستان در این ۱۰ روز اول موفق به کسب عنوان چهارم کشور شده است.

وی با اشاره به لزوم ترویج استفاده مردم از فضای الکترونیک و فناوری اطلاعات، عنوان کرد: یکی از شاخص های اصلی توسعه در هر جامعه ای میزان استفاده از فناوری اطلاعات است و به همین دلیل نه تنها در کردستان بلکه انتظار می رود که در سطح کشور نیز مردم مشارکت و حضور خوبی در ثبت اطلاعات خانوار خود به صورت اینترنتی داشته باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان یادآور شد: متاسفانه شایعه های در خصوص حضور مردم در این سرشماری و ارتباط دادن آن به مباحث پرداخت یارانه پخش شده است که این موارد به هیچ عنوان صحت نداشته و انتظار می رود که رسانه های جمعی در این خصوص ما را کمک کنند.

وی به اهمیت مشارکت مردم در سرشماری عمومی نفوس و مسکن اشاره کرد و افزود: داشتن اطلاعات برای برنامه ریزی مطابق با واقعیت های جامعه یکی از نیازهای اصلی برای دولت ها و تصمیم گیران است و به همین دلیل لازم است که مردم به دور از توجه به شعارهای مختلف در این سرشماری حضور و مشارکت خوبی داشته باشند.

در حالی که بر اساس آمارها کردستان چهارمین استان برتر کشور در حوزه مشارکت مردم در ثبت اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن به صورت اینترنتی است ولی همچنان میزان مشارکت در این حوزه حداقلی است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کردستان در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه و مطبوعات با اشاره به آماری در خصوص وضعیت این استان در سرشماری عمومی نفوس و مسکن، عنوان کرد: برآورد ما این است که جمعیت استان در سال جاری بالغ بر یک میلیون ۵۵۰ هزار نفر باشد.

مسعود سالمی گفت: با توجه به برآوردهای صورت گرفته در سطح ملی و استانی، وضعیت مطلوب ما این است که حدود ۴۰ درصد از مردم کشور به صورت اینترنتی اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند که البته تاکنون این پیش بینی ها عملی نشده و کردستان که چهارمین استان کشور به شمار می رود حدود هفت درصد از مردم ثبت اطلاعات داشته اند.

آموزش ۴۲۰ مامورآمارگیر برای مرحله دوم سرشماری

وی با اشاره به لزوم تلاش عمومی برای افزایش مشارکت و حضور مردم در ثبت اطلاعات به صورت اینترتی، گفت: هر چند که در مرحله دوم ماموران آمارگیر به تمامی مکان های موجود در مناطق شهری و روستایی مراجعه می کنند ولی باید توجه داشت که مشارکت مردم در مرحله اول باعث تسریع در انجام کار و همچنین کاهش هزینه می شود.

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان بیان کرد: در مرحله دوم ۴۲۰ مامور آمارگیر در سراسر استان کردستان تحت آموزش های مورد نیاز قرار گرفته و با مراجعه به درب منازل مردم از کسانی که به صورت اینترنتی ثبت نام کرده در عرص چند ثانیه کد رهگیری را اخذ کرده و ثبت می کنند ولی برای خانوارهای که ثبت نام اینترنتی نداشته اند، باید ثبت نام و ثبت اطلاعات صورت گیرد.

در حالی که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان کردستان در مقایسه با استانهای برخوردار کشور در رتبه چهار میزان مشارکت مردم در سرشماری عمومی نفوس و مسکن قرار گرفته است، که دامن زدن به شایعات بی پایه و اساس باعث کاهش مشارکت مردم در این مهم شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر، در اکثر مناطق روستایی کردستان این شایعه که ثبت اطلاعات با مسائل درآمدی خانوار و همچنین پرداخت یارانه ارتباط دارد باعث کاهش مشارکت و حضور مردم شده است و مردم از ترس اینکه یارانه و یا کمک های مالی از سوی سازمان های حمایتی از آنها قطع می شود، از ثبت اطلاعات خود در سرشماری عمومی نفوس و مسکن پرهیز می کنند.

عدم تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب با توجه به وسعت و گستردگی کار از یک سو و همچنین عدم دسترسی مناسب مردم ساکن در مناطق روستایی استان کردستان به اینترنت از سوی دیگر باعث شده است که میزان مشارکت ها همچنان حداقلی باشد و مردم رغبت چندانی برای حضور و مشارکت در این طرح ملی نداشته باشند.

بسیج امکانات ادارات و سازمان های دولتی در سراسر کشور به ویژه آموزش و پرورش و همچنین نهادهای حمایتی، استفاده از ظرفیت های مردم و غیردولتی به ویژه سازمان های مردم نهاد و اقشار تاثیرگذار، استفاده از توان ائمه جمعه و جماعات در مناطق شهری و روستایی با هدف تبلیغ اهمیت حضور و مشارکت مردم در سرشماری عمومی نفوس و مسکن از جمله مواردی است که باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.