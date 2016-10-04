تنها دغدغه و حلقه مفقوده در راهنمایی و رانندگی بحث آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی شامگاه دوشنبه در همایش همیاران پلیس، به نقش آموزش در رانندگی تاکید کرد و افزود: متاسفانه آموزش راهنمایی و رانندگی در جامعه ما مغفول مانده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تصادفات جاده‌ای در محورهای روستایی و ۷۰ درصد تصادفات این بخش در روز اتفاق می‌افتد، گفت: پلیس بایدعلاوه بر انجام وظایف خود مراقبت از مردم در راههای روستای را به دهیاران بسپارد.

صالحی تاکید کرد: سرعت غیرمجاز اصلی‌ترین عامل سوانح جاده‌ای است و اگر بتوانیم سرعت در رانندگی را مدیریت کنیم ۸۰ درصد تصادفات مهار می‌شود.

وی بر لزوم توجه به حوزه آموزش در زمینه ارتقاء فرهنگ راهنمایی و رانندگی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تنها دغدغه ما و حلقه مفقوده در راهنمایی و رانندگی بحث آموزش است که کمتر به آن پرداخته می شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان برتقویت همیاران پلیس در شهرها و روستاها تاکید کرد و افزود: توجه به امر آموزش مولفه مهم در بحث کاهش تصادفات است ودر این میان باید مسئولین پای کار بیایند.

صالحی تصریح کرد: انسان محور توسعه جامعه است و انسان مهمترین نیرو و سرمایه در هر جامعه ای است ولی متاسفانه تصادفات باعث شده که این سرمایه ها از بین بروند وجامعه و خانواده ضربه روحی و اقتصادی ببیند.

وی مهمترین عامل مهم تصادفات را عامل انسانی اعلام کردو یاد آورشد: بیش از ۶۰ درصد تصادفات را خود انسانها منجر می شوند.

فرمانده انتظامی استان زنجان یادآورشد:دومین عامل تصادفات در محورهای مواصلاتی استان زنجان عدم توجه به جلو و انحراف به چپ بوده است که رفع همه این مشکلات و عوامل نیاز به آموزش رانندگی دارد.

صالحی افزود: رعایت حقوق دیگران، رعایت شرایط موجود موجب کاهش تصادف می شود و تحقق این عوامل مهم هم مرهون فرهنگسازی توسط رسانه ها است.