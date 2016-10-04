به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۰۲ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز استماع گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد حقوق های نامتعارف است.

نمایندگان مجلس امروز همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد رفع ایرادات طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

امروز همچنین بررسی سوالات مهرداد بائوج لاهوتی، نادر قاضی پور و علیرضا محجوب از وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.