نهضت عاشورای امام حسین(ع) عزت، آبرو و بندگی به مسلمانان هدیه داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی شامگاه دوشنبه در همایش امربه معروف و نهی از منکر که در شهرستان دهگلان برگزار شد، اظهار داشت: اساس حرکت قیام امام حسین(ع) امربه‌معروف و نهی از منکر و اصلاح امت بود.

وی دین در حکومت یزید را توجیه کننده ظلم حکومت دانست و گفت: اگر کار جامعه به جایی برسد که امام حسین(ع) در آن قرار داشتند، یعنی دین بدون تحقیق که این ظاهر و پوسته دین جنایت یزید را توجیه می‌کند و بیشتر از این خاصیتی برای ظواهر دین وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: هر امتی که امربه معروف و نهی از منکر نکند مورد عذاب پروردگار قرار می‌گیرد و امر به معروف و نهی از منکر نه از عمر و نه از روزی انسان کم می‌کند و برای آمر به معروف و ناهی از منکر شرافت و کرامت به بار می‌آورد.

وی با اشاره به فرموده خداوند متعال، گفت: باید در میان شما کسانی باشند که امر به معروف و نهی از منکر کند چون این‌ها زیرساخت امنیت اجتماعی است و درغیر این صورت بدی‌ها میدان پیدا کرده و زشتی‌ها جامعه را به آلودگی کشیده و صداقت و راستی به زنجیر کشیده می‌شود.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی افزود: سلامت جامعه اسلامی در گرو ترویج امر به معروف و نهی از منکر است و باید این مهم را مدنظر داشت که امنیت فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و حتی سیاسی ما در گرو زنده‌نگه‌داشتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

وی اظهار کرد: نهضت عاشورا امام حسین(ع) عزت، آبرو و بندگی به مسلمانان داد و حضرت امام حسین(ع) محور حرکت‌های سیاسی و سرآغاز مبارزه با ظلم و ستم بود و ماه محرم فرصتی مناسب برای هدایت این حرکت‌ها در جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: ماه محرم فرصتی مناسب برای تقویت روحیه اعتقادی مردم و فراهم کردن زمینه بازگشت از گناه برای افرادی است که ناخواسته مرتکب گناه شده و به بیراهه هدایت شده‌اند.

وی با اشاره به محکوم کردن جنایت‌های رژیم آل سعود و کشتار هزاران انسان بی‌گناه، گفت: این رژیم بی‌کفایت آل‌سعود عامل آمریکائی است و به دنبال جنگ و جنگ‌افروزی در بین مسلمانان و ننگ جهان اسلام هستند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: جنایت‌های آل‌سعود در کشورهای مسلمان مانند یمن و بحرین محکوم شدنی است و این رژیم ملعون کافر آل‌سعود نوکر مطلق آمریکا، انگلیس و اسرائیل است.

وی در پایان گفت: مردم کردستان مردم محب اهل بیت پیامبر هستند و امروز عمده تاریخ کربلا را بزرگان اهل سنت نوشته‌اند که این نشان از عشق و ارادت به اهل بیت پیامبر در میان مسلمانان اهل سنت است.