جریان انتقال آب دریای خزر نگران کننده است

حسین نیاز آذری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان با رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور افزود: همکاران مجمع در کلیه حوزههای مرتبط با محیطزیست باهم اشتراک نظر دارند چرا معضل زباله مشکل ملی کلانشهر مازندران است و تلاش برای مدیریت پسماند از دغدغههای اساسی نمایندگان استان است.
نیاز آذری افزود: در این دیدار از معاون رییسجمهور خواستیم که معضل زباله مازندران را مسئله ملی تلقی کرده وبرای مدیریت پسماند، هیئت محترم دولت و شخص رییسجمهوری ورود کند و اعتبارات مکفی برای بازیافت زباله اختصاص دهند و از اینکه تعهدات و مصوبات دولت درباره مدیریت پسماند استان اجرایی نمیشود انتقاد شد.
عضو هیئترئیسه مجمع نمایندگان استان مخاطرات زیستمحیطی جریان انتقال آب دریای مازندران به سمنان را ازدیگرموضوعات جدی این نشست برشمرد و گفت: مراتب اعتراض شدید سمنها، نخبگان، تشکلهای زیستمحیطی و شبکههای اجتماعی استان را به رییس سازمان محیطزیست منتقل و مخالفت جدی افکار عمومی را در این خصوص تکرار کردیم.
نیاز آذری کرد: در این جلسه معاون رئیسجمهور متعهد شد از منافع زیست محیط استان مازندران دفاع کند و دغدغههای فعالان محیطزیست را در قبال طرح انتقال آب دریای خزر مدنظر قرار دهد و همسو با دوستداران محیطزیست مخالف جریان انتقال آب دریای خزر باشد.
سخنگوی مجمع نمایندگان مازندران تبادل نظرو سیاستگذاری برای استقرار صنایع سازگاربامحیطزیست را از دیگر مباحث این نشست خبر داد و تصریح کرد: نمایندگان مازندران از سازمان محیطزیست خواستند سرمایهگذاران و کارآفرینان را اجرای طرحهای توسعه همراهی نمایند.
نظر شما