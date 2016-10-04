الهام نادری صفا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات بسکتبال لیگ دسته اول بانوان باشگاه‌های کشور از روز پنج‌شنبه هفته جاری دور برگشت خود را آغاز می‌کند و نماینده استان قم نیز در این رقابت‌ها به میدان خواهد رفت.

وی افزود: تیم بسکتبال نادر شیمی قم در حالی وارد دور برگشت لیگ دسته اول کشور می‌شود که در دور رفت این مسابقات در شهرهای کرمان و نکا نتوانست نتایج خوبی کسب کند اما نسبت به آینده امیدوار است و قصد جبران نتایج دور رفت را دارد.

مدیر عامل باشگاه نادر شیمی قم گفت: دور برگشت لیگ دسته اول از روز پنج‌شنبه هفته جاری به میزبانی تهران برگزار می‌شود و تیم نادر شیمی قم برابر نمایندگان مازندران و تهران به میدان می‌رود چنان که نخستین حریف نادر شیمی، تیم بسکتبال نکا است.

نادری صفا بیان داشت: نادر شیمی روز جمعه به دیدار تیم سپنتای تهران می‌رود و آخرین مسابقه خود از مرحله اول دور برگشت را برابر تیم شاهین تهران برگزار خواهد کرد اما ۲ بازی پایانی نادر شیمی در لیگ دسته اول با فاصله زمانی بیشتر برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: قرار است لیگ دسته اول اواخر مهرماه با برگزاری مسابقات باقی مانده باز هم به میزبانی تهران به پایان برسد و در آن زمان، نادر شیمی قم به ترتیب برابر کارای مشهد و تجهیزات نمای سبز کرمان مسابقه خواهد داد.

مدیر عامل باشگاه نادر شیمی قم تصریح کرد: در دور رفت این مسابقات، تیم نادر شیمی قم در کرمان، برابر تیم‌های نکا و شاهین تهران شکست خورد و سپنتای تهران را شکست داد و سپس در نکا برابر حریفان کرمانی و مشهدی خود نتیجه را واگذار کرد.