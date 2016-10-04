به گزارش خبرگزاریس مهر و به نقل از شرکت شهرک های صنعتی زنجان، ایرج احمدی در جلسه شورای راهبری خوشه فرش دستباف استان زنجان اظهار داشت: در جلسه ای که با مدیرعامل صندوق توسعه و کارآفرینی امید داشتیم مشکلات موجود برای ارائه تسهیلات به ذی نفعان خوشه فرش دستباف استان مطرح و مقرر شد موضوع از طریق نمایندگان محترم مجلس با معاون اعتبارات صندوق مذکور برگزار شود و طی تفاهم نامه‌ای ذی نفعان از طریق عامل توسعه خوشه برای اخذ تسهیلات بانرخ 4 درصد معرفی شوند.

وی با اشاره به وجود مشکلات بیمه فرشبافان تاکید کرد: با توجه به اینکه بسیاری از بافندگان واقعی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند و افراد غیر مرتبط با موضوع فرشبافی از این امکان سوء استفاده نموده‌اند طی مذاکراتی که با اداره کل تامین اجتماعی استان داشتیم قرار شد طرح پایش بیمه شدگان فرشبافی از سوی این ارگان به دقت و در سریع ترین زمان انجام شود و بافندگان فرش دستباف استان با معرفی از سوی اتحادیه فرش یا عامل توسعه خوشه فرش استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

احمدی از تشکیل کنسرسیوم صادراتی فرش استان خبر داد و افزود: با پیگیری های انجام شده شبکه نرم این کنسرسیوم محقق گردیده و طی هفته های آتی شبکه سخت این موضوع نیز انجام خواهد گرفت.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان با اشاره به اینکه امسال سال پایانی خوشه فرش دستباف استان می باشد، اظهار داشت: امیدوارم با توجه به اهداف خوشه ، ذی نفعان و عامل محترم خوشه فرش گامهای نهایی را محکم تر برداشته و در نتیجه شاهد افزایش تولید و توان صادراتی و از همه مهم تر اشتغال پایدار در این زمینه باشیم.

احمدی در پایان خاطر نشان ساخت: شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان در کنار ذی نفعان و عامل توسعه خوشه فرش دستباف استان پیگیر حل مشکلات و نیز اخذ اعتبارات لازم از مراجع ذی صلاح خواهد بود.

در ادامه این جلسه عامل توسعه خوشه فرش استان زنجان نیز با ارائه گزارشی اجمالی از کارهای صورت گرفته گفت: برنامه های مصوب خوشه در سال دوم تقریبا با موفقیت به اتمام رسیده و امیدوارم سال سوم که سال بهره برداری از اقدامات صویرت گرفته است، با همکاری دستگاههای مرتبط بتوانیم به اهداف تعیین شده برسیم.

فیروزه حاج علی‌اکبری اظهار اظهار کرد: ایجاد اولین کارگاه ارگونومیک فرش در استان، ساخت تیزر معرفی خوشه فرش، حضور در نمایشگاه دموتکس آلمان افتتاح مرکز توزیع مواد اولیه فرش، حضور در نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک استان و افتتاح مرکز طراحی خوشه فرش در پارک علم و فناوری از جمله اقدامات انجام شده خوشه فرش استان زنجان در سال دوم خود می باشد.