فعالیت پنج معبر کولبری درکردستان/دولت به دنبال حمایت از مرزنشینان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، علیرضا آشناگر در کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، اقدامات انجام شده در استان طی چند سال اخیر توسط کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و فرمانداران شهرستان های تابعه را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: همانطور که رهبری هم تاکید کردند در بحث مبارزه با قاچاق منظور مبارزه با کولبران مناطق مرزی نیست، بلکه باید این دو را از هم تفکیک کنیم.

وی در ادامه گفت: این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی هرچه بیشتر فرمانداران، مدیران و مسئولان مربوطه با قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق، شیوه های مبارزه با قاچاق و همچنین شیوه های مختلف قاچاقچیان برگزار شده است.

آشناگر با اشاره وجود ۵ معبر کولبری تحت نظارت ستاد مبارزه با قاچاق و مرزبانی در کردستان این امر را تسهیل کننده مبارزه با قاچاق دانست و اظهار داشت: در مدت چند ماهی که مرزهای استان بسته بود، به دلیل عدم نظارت نه تنها قاچاق افزایش پیدا کرده بود بلکه به سمت کالاهای ممنوعه نیز رفته بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بیان کرد: ما معتقدیم تا زمانی که منطقه به شکوفایی اقتصادی برسد معابر کولبری باید باز باشد تا به معیشت مرزنشینان کمک کند.

وی افزود: باید توجه داشته باشم که این به معنی عدم نظارت بر ورود و صدور کالا نیست بلکه باید به دنبال راهکاری برای جلوگیری از سوء استفاده برخی تجار سودجو از مرزنشینان باشیم.

آشناگر در بخش دیگری از صحبتهای خود به تسهیلات و امکانات فراهم شده از سوی دولت برای مرزنشینان اشاره کرد و افزود: به دلیل عدم نظارت کافی، این امکانات و تسهیلات سودی برای مرزنشینان به همراه نداشت و منافع آن عاید سودجویان شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: امیدواریم معابری که ساز و کار قانونی دارند به بازارچه های رسمی تبدیل شوند و نظارت بر واردات و صادرات کالا دقیق تر انجام شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه علیرغم نظارت های موجود گاهی شاهد ورود کالاهای ممنوعه هستیم، عنوان کرد: قبلاً هم اعلام کردیم حساسیت مبارزه با قاچاق باید به سمت کالاهای ممنوعه و کالاهای تقلبی برود و از فرمانداران انتظار می رود با این موارد برخورد شود.

آشناگر گفت: معتقدیم برخوردهای تند و فیزیکی در مقابله با قاچاق، زیاد تاثیرگذار نیست بلکه باید بر مقابله هوشمند متمرکز شویم، هوشمند شدن سیستم ها موجب افزایش دقت و سرعت در گمرکات شده و تشخص قاچاق بودن یا نبودن کالاها را تسریع می کند.

وی محسور شدن کامل مرزها و تامین نیروی انسانی لازم برای حفاظت از مرزها را در مقابله با قاچاق موثر و لازم اعلام کرد.