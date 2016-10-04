رفع آسیب های اجتماعی نیازمند همتی مضاعف و تلاشی منسجم است

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توجه به کاهش آسیب های اجتماعی از تاکیدات مقام معظم رهبری است، افزود: متاسفانه در استان زنجان آسیب خشونت تنش های خانوادگی و لسانی رتبه می گیرد.

وی اظهار کرد: متاسفانه ورودی پرونده های اختلافات خانوادگی، ناسازگاری زن و شوهر و طلاق به دادگستری بسیار متعدد است و باید در ماه محرم به بحث آسیبهای اجتماعی در برنامه های محرم تاکید شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت:بحث طلاق آسیب جدی در جامعه است و شاکله خانواده و جامعه را از هم می پاشد.

صفی یاری تاکید کرد: نگرانی در حوزه آسیب های اجتماعی جدی است و مقام معظم رهبری ورود جدی دارند و در این میان رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان تدین برنامه برای کاهش آسیب های اجتماعی است.

وی افزود: مبلغین و روحانیون در ماه محرم در منبرها به توضیه مردم نسبت به اخلاق مداری و مدارا کردن فعال باشند و بر کاهش آسیب های اجتماعی تلاش کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: برای رفع آسیب های اجتماعی همتی مضاعف و تلاشی منسجم نیاز است و باید مزیت های نسبی که همان توانایی ها و ظرفیت های داخلی هستند را شناسایی کرده و برای رفع آسیب های اجتماعی بکار گیریم.

صفی یاری گفت: باید نگاه استراتژیک و جدیدی در حوزه آسیب های اجتماعی وجود داشته باشد.

وی با اشاره اشاره به پنج آسیب اجتماعی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در حال حاضر بر اساس داده ها آماری اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، فساد اخلاقی و نقاط بحران خیز پنج آسیب اجتماعی تهدید کننده در جامعه به شمار می روند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یاد آورشد: بر اساس خواسته مقام معظم رهبری سازمان تبلیغات اسلامی به شکل ویژه مامور رسیدگی و ارائه راه حل هایی برای کاهش سطح آسیب های اجتماعی است.