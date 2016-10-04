محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملکرد کشتی قم تا پایان ۶ ماهه آغارین امسال قابل قبول بوده است گرچه می‌توانستیم در هر ۲ دوره مسابقات جهانی نوجوانان و جوانان در کشورهای گرجستان و فرانسه کسب مدال کنیم اما به هدف خود نرسیدیم.

وی افزود: نتایج نمایندگان کشتی قم در مسابقات جهانی برای ما غیر قابل پیش بینی بود و مهدی ابراهیمی در مسابقات جهانی فرانسه به کشتی گیری باخت که در مسابقات قهرمانی آسیا وی را برده بود و نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد و کادر فنی تیم ملی این انتظار را داشتند که ابراهیمی مدال بگیرد و مدال را برای وی کنار گذاشته بودند.

رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: درباره ناکامی محمد مردی دیگر نماینده کشتی قم در مسابقات کشتی نوجوانان جهان در گرجستان، وی هم در آسیا نتایج خوبی گرفت اما وی در مسابقات جهانی پس از استراحت در مرحله اول، در مرحله دوم به یک هندی باخت.

حلوایی بیان داشت: این شکست در شرایطی رخ داد که مردی هم مثل ابراهیمی در آسیا این هندی را شکست داده بود و رویای مدال جهانی را در سر می‌پروراند البته تجربه رضا مردی کمتر بود و توقع ما از مردی به مراتب کمتر از توقعی بود که از ابراهیمی داشتیم.

وی درباره امید کشتی قم به حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا عنوان کرد: هادی علیزاده پورنیا با رفع مشکل آسیب دیدگی به تمرینات بازگشته و وی یکی از امیدهای ما خواهد بود و علاوه بر وی، مهدی ابراهیمی و علی زینتی رفاه هم ۲ شانس دیگر ما در کشتی فرنگی هستند که اگر یک نفر هم از این جمع به بازی‌های آسیایی برود برای کشتی قم قابل قبول است.

رئیس هیئت کشتی استان قم در خصوص وضعیت حضور قم در لیگ برتر کشتی فرنگی تصریح کرد: ما بارها توانمندی‌های کشتی قم را نشان داده‌ایم اما اگر بخواهیم تیمی برای حضور روی سکو ببندیم نیاز به حامی مالی داریم که در حال حاضر هیچ حامی مالی برای حمایت از کشتی قم در لیگ وجود ندارد.