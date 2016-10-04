کانون های بیابانی و تولید ریزگرد در قزوین مهار می شود

رضا گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیابانی شدن بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی استان قزوین از چالش های جدی مسئولان است و باید برای مقابله با آن که می تواند پایتخت و استانهای همجوار را درگیر کند اقدامی جدی صورت گیرد.

گروسی بیان کرد: به منظور ارزیابی و پایش علمی و درک و شناخت کامل از پدیده بیابان زایی و دستیابی به راهکارهای مقابله و کنترل گسترش بیابان در دشت قزوین اداره کل مدیریت بحران به عنوان مسئول ستاد کنترل بیابان و گرد و غبار در استان در دو ماهه گذشته جلسات ستادی و کارشناسی متعددی در خصوص بررسی و تهیه طرح مطالعاتی و عملیاتی مقابله با روند افزایش بیابان در دشت قزوین و مدیریت کانونهای گرد و غبار تشکیل شد.

وی بیان کرد: این نشست ها با حضور نمایندگان کمیته تخصصی دستگاههای محیط زیست، منابع طبیعی، شرکت آب منطقه ای، فرمانداری آبیک و بوئین زهرا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه بین المللی امام خمینی و همچنین دانشگاه شهید بهشتی تشکیل شد که در این زمینه شرح خدمات کامل طرح هم تهیه شده تا طرح مطالعاتی قابلیت عملیاتی و اجرایی در منطقه را داشته باشد.

گروسی افزود: تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات در روزهای آتی توسط معاونت امور عمرانی استانداری بعنوان کارفرما و معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مشاور و مجری طرح خواهد رسید بتوانیم در راستای منع گسترش بیابان در منطقه بوئین زهرا و جنوب آبیک اقدام کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان یادآورشد: بیابان زایی مشتمل بر فرآیندهایی است که هم زائیده عوامل طبیعی بوده و هم به عملکرد نادرست انسان در محیط بر می گردد و در سال های اخیر به دلیل شرایط زیست محیطی شاهد صدمه های جبران ناپذیری به مجموعه موجودات زنده و محیط زندگی آنها (اکوسیستم) در استان بودیم که متاسفانه عوامل انسانی نیز با نوع نگاه بهره بردارانه خود از طبیعت باعث تخریب بیشتر آن شده اند لذا دشت قزوین از جمله مناطقی است که در معرض خطر بیابانی شدن قرار دارد واجرای طرح های مطالعاتی می تواند در کاهش روند بیابانزایی موثر باشد.

وی اضافه کرد: یکی از اهداف مهم این طرح پژوهشی فرهنگ سازی، فقرزدایی و توانمندسازی جوامع محلی عشایری و روستایی است که از مهمترین اصول بیابان زدایی پایدار محسوب می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان بیان کرد: البته در گذشته اقدامات موثری در زمینه بیابان زدایی و احیاء مناطق بیابانی توسط اداره کل منابع طبیعی استان صورت گرفته که پیشگیری و مهار بخشی از پدیده بیابان و گرد و غبار در استان را در پی داشته است.

وی ابرازامیدواری کرد با اجرای مطالعات یادشده برای مقابله با بیابانزایی اقدامات خوبی در جلوگیری از پیشروی بیابان و مقابله با این پدیده صورت گیرد.