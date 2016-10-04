۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۹:۱۷

در گفتگو با مهر مطرح شد:

احداث پل طبیعت در کرج/اتصال خیابان ۴۵ متری گلشهر به فاز۴ مهرشهر

کرج - عضو شورای شهر کرج با اشاره به احداث پل طبیعت در کرج، از پیشنهاد اتصال خیابان ۴۵ متری گلشهر به فاز ۴ مهرشهر در صحن علنی شورا خبر داد.

سعید فیروزگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح پیشنهاد اتصال خیابان ۴۵ متری گلشهر به فاز ۴ مهرشهر که در صحن علنی شورا مطرح شد، اظهار کرد: اتصال این خیابان در قالب زیرگذر یا روگذر می تواند بخش زیادی از مشکلات ترافیکی مربوط به عبور و مرور خودروها از منطقه مهرویلا و خیابان درختی را کاهش داده و باعث سهولت در رفت و آمد شهروندان شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگر سخنان خود به احداث پل طبیعت در کرج اشاره کرد و گفت: استقبال مردم و موفقیت در اجرای طرح پل طبیعت در تهران باعث شده است که بسیاری از شهروندان کرجی نیز برای دیدن این پل به تهران سفر کنند.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت احداث پل طبیعت در کلان‌شهر کرج وجود دارد، مکان پیشنهادی برای احداث این پل را حدفاصل خیابان کسری تا پارک تنیس اعلام کرد و گفت: برخی از شهروندان پیشنهاد کرده اند این پل در منطقه باغستان احداث شود.

عضو کمیسیون فرهنگی و عمران شورای شهر کرج با اشاره به آب و هوای منطقه باغستان و جنگلکاری که در این منطقه در حال انجام است، گفت: واقع شدن باغستان در ارتفاعات می تواند چشم انداز بسیار زیبایی ایجاد کند.

وی با اشاره به احداث دریاچه مصنوعی در پارک چمران یکی دیگر از مناطق شهری که می تواند پل طبیعت در آنجا احداث و با استقبال عمومی مردم واقع شود را پارک چمران اعلام کرد.

    • محمد سلیمانی ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      مهر بروزه وخبرهای جامعی داره
    • مجید IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
      0 0
      پاسخ
      پل طبیعت اگر حصار نبود میشد حصار به اسلام اباد حیف که دو محله ی بد ساخت در بهترین موقعیت جعرافیایی که در هیچ شهری درایران نداریم یا از تپه مراد اب به بام کرج بازم زوراباد یا اسلام اباد

