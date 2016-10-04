سرکرده جیش الاسلام: به دنبال جنگ با اسرائیل نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد علوش» سرکرده گروه تروریستی جیش الاسلام در گفتگو با بلومبرگ اذعان کرد که این گروه به دنبال جنگ با رژیم صهیونیستی نیست و تنها هدف آن رهایی از نظام بشار اسد در سوریه است.

وی در توجیه حمایت های مالی و تسلیحاتی عربستان و رژیم صهیونیستی از گروه های مسلح و تروریستی در سوریه مدعی شد: شمار کسانی که در جنگ اعراب و اسرائیل کشته شده اند بسیار کمتر از کسانی است که توسط نظام بشار اسد کشته شده اند لذا تنها هدف ما رهایی از این نظام است.

علوش در ادامه ادعاهای خود گفت: اسرائیل به ساکنان جنوب سوریه کمک های غذایی و دارویی می کند و با بیمارستان صحرایی در این منطقه، مجروحان را درمان می کند لذا ما قدردان اسرائیلی ها هستیم.