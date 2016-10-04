  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۹:۲۰

سرکرده جیش الاسلام: به دنبال جنگ با اسرائیل نیستیم

سرکرده جیش الاسلام: به دنبال جنگ با اسرائیل نیستیم

سرکرده گروه تروریستی جیش الاسلام صراحتا اذعان کرد که هدف این گروه، جنگ با رژیم صهیونیستی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد علوش» سرکرده گروه تروریستی جیش الاسلام در گفتگو با بلومبرگ اذعان کرد که این گروه به دنبال جنگ با رژیم صهیونیستی نیست و تنها هدف آن رهایی از نظام بشار اسد در سوریه است.

وی در توجیه حمایت های مالی و تسلیحاتی عربستان و رژیم صهیونیستی از گروه های مسلح و تروریستی در سوریه مدعی شد: شمار کسانی که در جنگ اعراب و اسرائیل کشته شده اند بسیار کمتر از کسانی است که توسط نظام بشار اسد کشته شده اند لذا تنها هدف ما رهایی از این نظام است.

علوش در ادامه ادعاهای خود گفت: اسرائیل به ساکنان جنوب سوریه کمک های غذایی و دارویی می کند و با بیمارستان صحرایی در این منطقه، مجروحان را درمان می کند لذا ما قدردان اسرائیلی ها هستیم.

کد مطلب 3786691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عبدی ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      این فکر میکند اگر اسد برود خودش رئیس جمهور می شود. خیلی خوش خیاله!
    • ع ۱۶:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      پانصد هزار نفر کشته شدند و ده میلیون دربه در شدند و این می خواهد رییس جمهوری قانونی کشورش را بیرون کند. تازه ممنونه که اسراییل بهشون غذا یا دارو می رساند. اگر تو شلوغش نکرده بودی الان محتاج نبودی. کشورتون خیلی هم قبل از جنگ زیبا بود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها