برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در ۵۳ بقعه متبرکه و امامزاده یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد، حجتالاسلام حسین زارعزاده ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: ویژه برنامه سوگواره بصیرت عاشورایی تا سیزدهم ماه محرم در ۵۳ بقعه متبرکه استان برگزار خوهد شد.
وی با اشاره به حضور مبلغین اعزامی از حوزه علمیه قم در این طرح بیان کرد: ۱۹ نفر از مبلغانی که دورههای تخصصی حوزه علمیه قم را در سطوح ارشد و دکتری گذراندهاند در راستای برپایی ۱۳ خیمه معرفت برای تبلیغ چهره به چهره و مشاوره دینی در امامزادگان استقرار خواهند داشت.
زارعزاده همچنین بیان کرد: با توجه به ظرفیتهای تبلیغی مبلغان اعزامی از حوزه علمیه قم، روحانیون با حضور در ۱۵ مدرسه و به صورت کلاس به کلاس به تبین و ترویج معارف دینی و ارتقای سطح معرفتی دانشآموزان خواهند پرداخت.
وی همچنین با اشاره به وجود موقوفات روضهخوانی حضرت سیدالشهدا (ع) تاکید کرد: اجرای نیات واقفین خیراندیش یکی از اصلیترین رسالتهای این اداره در ماه محرم و صفر است.
نظر شما