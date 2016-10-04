به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، کمپانی بیوتکنولوژی Bio Time محصولاتی را در زمینه طب بازساختی طراحی و تولید کرده است که شامل هفت نوع مختلف از سلول های غضروفی، استخوانی و تاندونی است و از سلول های بنیادی جنینی انسان مشتق شده اند.

سلول های کمپانی Bio Time می توانند در مقیاس صنعتی تولید شوند. این سلول ها، پیش سازهایی برای بافت های اسکلتی مختلف بدن انسان هستند. این رده های سلولی مختلف مارکرهای مولکولی خاص خود را دارند که آن ها را از یکدیگر و سلول های بنیادی مزانشیمی متمایز می کند.

این مارکرهای مولکولی رده های سلولی Bio Time نشان می دهند که اینگونه سلول ها را می توان برای ترمیم انواع بافت های استخوانی، غضروفی و تاندونی و درمان بیماری های تحلیل برنده ای مانند شکستگی های استخوانی ترمیم نشونده، استئوآرتریت و ... استفاده کرد.

پیشرفت های اخیر در زمینه سلول های بنیادی جنینی و سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) راه را برای تولید انواع مختلف سلول های بدن در مقیاس صنعتی فراهم می کند.

این دستاوردها می تواند منجر به پیشرفت هر چه بیشتر در زمینه طب بازساختی شده و ترمیم بافت های مختلف بدنی را تسهیل کند. این رده های سلولی تحت نام های تجاری ۴D۲۰.۸، ۷PEND۲۴، ۷SMOO۳۲، E۱۵، MEL۲، SK۱۱ و SM۳۰ وارد بازار خواهند شد و هر کدام ویژگی های منحصربفردی داشته و می تواند برای بافت خاصی مورد استفاده قرار گیرد.

برای مثال ۴D۲۰.۸ مارکرهای مخصوص مزانشیم جمجمه ای چهره ای و بویژه مزانشیم ماندیبولار پروگزیمال را نشان می دهند.